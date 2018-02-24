MAGAZİN

Cesur Deniz! Göbeğe kadar dekolte...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2018 11:39 | Son Güncelleme

Nişantaşı'nda bir mekanın açılış partisine katılan Deniz Akkaya, düğmelerini göbeğine kadar açtığı gömleğiyle gecenin en dikkat çeken ismi oldu.

Eski manken Deniz Akkaya, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

Cesur Deniz Akkaya

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Eski manken Deniz Akkaya, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. S'antre adlı mekanın açılış partisine katılan Akkaya, giydiği gömlekle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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PARTİNİN EN CESUR KADINIYDI

PARTİNİN EN CESUR KADINIYDI
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Gömleğin düğmelerini neredeyse göbeğine kadar açan Deniz Akkaya partinin en cesur kadınıydı. Geceye aynı zamanda Günay Musayeva ve İnci Aksoy gibi moda, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla görkemli bir açılış yapıldı.
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Deniz Akkaya böyle görüntülendi;

Deniz Akkaya böyle görüntülendi;
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deniz akkaya dekolte

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kadınlığı iyice rezil edin bravo
Artık para etmiyor, reklama ihtiyaç duyuyor. Para babaları buna niye para bassın. Daha gençleri taze taze dururken...
hıı cesarete bak. ben de düşmana ön safta atıldı ya da zulme başkaldırdı sandıydım....
BU HALA MENAPOZA GİRMEDİMİ :) BU ATES NİYE
ahı gitmiş vahı kalmış hep açsa kimsenin umrunda olmaz
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