Cesur Deniz! Göbeğe kadar dekolte...

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Gömleğin düğmelerini neredeyse göbeğine kadar açan Deniz Akkaya partinin en cesur kadınıydı. Geceye aynı zamanda Günay Musayeva ve İnci Aksoy gibi moda, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla görkemli bir açılış yapıldı.