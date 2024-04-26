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Zehra Güneş bir öğününü paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.04.2024 14:52
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Son olarak sakatlığı için İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine giden Güneş'in tedavisi devam ediyor. Ünlü voleybolcu 'günaydın' notu ile yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Zehra Güneş bir öğününü paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları başarılarıyla olduğu kadar özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Bu isimlerin başında yer alan Zehra Güneş her paylaşımıyla olay oluyor.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Son olarak sakatlığı nedeniyle İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine giden Güneş'in tedavisi hâlâ devam ediyor.

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BİR ÖĞÜNÜNÜ PAYLAŞTI

Zehra Güneş bu defa 'günaydın' notunu düştüğü paylaşımıyla gündem oldu. Bir öğününü paylaşan Güneş'in tabağındakiler ve içeceği dikkat çekti.

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Zehra Güneş'e sosyal medyada; 'Aşırı sağlıklı besleniyor', 'Böyle doyulur mu?' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş Oyuncu
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