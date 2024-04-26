Zehra Güneş bir öğününü paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları başarılarıyla olduğu kadar özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Bu isimlerin başında yer alan Zehra Güneş her paylaşımıyla olay oluyor.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Son olarak sakatlığı nedeniyle İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine giden Güneş'in tedavisi hâlâ devam ediyor.

BİR ÖĞÜNÜNÜ PAYLAŞTI

Zehra Güneş bu defa 'günaydın' notunu düştüğü paylaşımıyla gündem oldu. Bir öğününü paylaşan Güneş'in tabağındakiler ve içeceği dikkat çekti.

Zehra Güneş'e sosyal medyada; 'Aşırı sağlıklı besleniyor', 'Böyle doyulur mu?' gibi yorumlar yapıldı.