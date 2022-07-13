Cesur pozlarıyla gündem olmuştu! İtalyan spor spikeri Diletta Leotta güzelliğiyle büyüledi

Diletta Leotta güzelliği, kariyeri ve iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Instagram'da 8.3 milyon takipçisi bulunan Diletta Leotta son pozuyla adından söz ettirdi.
Diletta Leotta'nın yakın çekim pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Can Yaman ile ilişkisiyle tanınan ünlü isim sık sık paylaşım yapıyor.
Pozları on binlerce beğeni alıyor.
İtalyalı spiker lisans eğitimini hukuk üzerine aldı.
Ancak spikerlik alanında kariyer yapmayı tercih etti.
İşte Diletta Leotta'nın Instagram pozları...
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