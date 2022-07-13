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Cesur pozlarıyla gündem olmuştu! İtalyan spor spikeri Diletta Leotta güzelliğiyle büyüledi

13.07.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk oyuncu Can Yaman ile ilişkisiyle tanındı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Diletta Leotta, birbirinden iddialı pozlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Cesur pozlarıyla gündem olmuştu! İtalyan spor spikeri Diletta Leotta güzelliğiyle büyüledi

Diletta Leotta güzelliği, kariyeri ve iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Instagram'da 8.3 milyon takipçisi bulunan Diletta Leotta son pozuyla adından söz ettirdi.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Diletta Leotta'nın yakın çekim pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Cesur pozlarıyla gündem olmuştu! İtalyan spor spikeri Dietta Leotta güzelliğiyle büyüledi

Can Yaman ile ilişkisiyle tanınan ünlü isim sık sık paylaşım yapıyor.

Cesur pozlarıyla gündem olmuştu! İtalyan spor spikeri Dietta Leotta güzelliğiyle büyüledi

Pozları on binlerce beğeni alıyor.

Cesur pozlarıyla gündem olmuştu! İtalyan spor spikeri Dietta Leotta güzelliğiyle büyüledi

İtalyalı spiker lisans eğitimini hukuk üzerine aldı.

Cesur pozlarıyla gündem olmuştu! İtalyan spor spikeri Dietta Leotta güzelliğiyle büyüledi

Ancak spikerlik alanında kariyer yapmayı tercih etti.

Cesur pozlarıyla gündem olmuştu! İtalyan spor spikeri Dietta Leotta güzelliğiyle büyüledi

İşte Diletta Leotta'nın Instagram pozları...

Cesur pozlarıyla gündem olmuştu! İtalyan spor spikeri Dietta Leotta güzelliğiyle büyüledi

Cesur pozlarıyla gündem olmuştu! İtalyan spor spikeri Dietta Leotta güzelliğiyle büyüledi

Cesur pozlarıyla gündem olmuştu! İtalyan spor spikeri Dietta Leotta güzelliğiyle büyüledi

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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