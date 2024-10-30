Cevap kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cevabın eş anlamlısı

Yazılı iletişimlerde sürekli aynı sözcüklerin kullanılması, kullanıcıların tekrara düşmesine neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için yaygın olarak kelimelerin eş anlamlıları kullanılmaktadır. Cevap sözcüğü de anlamdaş karşılığı olan kelimelerden biridir. Bu sözcükle aynı ya da benzer anlamı taşıyan kelimelerin kullanımı, cümlelerde tekrar etme sorununun önüne geçilmesinde önemli bir role sahiptir.

Cevap kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Cevap sözcüğü, cümle içerisinde genellikle isim görevini üstlenen sözcüklerden biridir. Bu kelime sosyal hayatta çok sık karşımıza çıkmaktadır. Konuşma dilinde bu kelimenin tekrar edilmesi çok rahatsız edici bir durum olmasa da metinlerde sürekli olarak aynı sözcüğün geçmesi, okuyucuları rahatsız edebilir.

Dilimizi var eden birçok sözcüğün eş anlamlı karşılığı vardır. Cevap sözcüğü de eş anlama sahip kelimeler arasındadır. Cevap eş anlamlısı olarak bir tane sözcük mevcuttur. Kelimelerin anlamdaş karşılığı kadar ne anlama geldiğini de bilmek gerekir. Buna göre cevap sözcüğünün manası şöyledir:

(İsim) Bir davranışa, bir isteğe, bir soruya, bir söze ya da bir yazıya verilen karşılık; yanıt.

Cevap kelimesi yazılı iletişimlerde sıklıkla kullanılan sözcüklerden biri olarak bilinmektedir. Bu kelimenin kendisi kadar anlamdaş karşılığı da yaygın olarak kullanılır. Bu noktada cevabın eş anlamlısı olan sözcük:

Yanıt

Cevabın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cevap sözcüğü dilimize Arapça'dan girmiş sözcüklerden biridir. Arapça “cevāb” kelimesinden çevrilerek dilimize aktarılmış olan bu kelime, cümle içinde isim haliyle kullanılmaktadır. Cevap sözcüğü yerine geçen bir tane kelime mevcuttur. Bu kelime cevap sözcüğü ile aynı anlama geldiği için kullanımı epey yaygındır. Bu bağlamda cevabın eş anlamlısı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir: