Çeviklik nedir, nasıl geliştirilir?

Sporcular belirli antrenman metotlarına sahiptir. Spordaki genel antrenman hedefleri zihinsel ve fiziksel kondisyonun geliştirildiği tam bir sağlık durumunu ifade eder. Sporcuların kariyer yönetme ve profesyonelleşme aşamalarında farklı metotlardan yararlandıkları görülmektedir. Metot çeşitliliği bir uzmanlık alanında ayırt edici kazanım olabileceği gibi gündelik hayat konforunun artmasına da katkıda bulunabilir.

Spor türleri içerisinde hız, kuvvet, dayanıklılık, patlayıcılık ve denge gibi temel unsurlar mevcuttur. Bu sporcuların genel fiziksel kondisyonlarıdır. Biyolojik olarak sahip oldukları donanımlar arasında yer alır. Çeviklik ise sahip olunan donanımların dışa kullanılma mekanizması üzerine etki gösterebilir.

Çeviklik (agility) nedir?

Çeviklik, vücudun yön değiştirirken hızını, dengeyi ve koordinasyonu koruyabilme becerisidir. Birçok yeteneğin birleşiminden oluşur. Çeviklik işletim sisteminin güçlendirilmesi gibi düşünülebilir. Bir eylemi sonlandırırken veya eylemler arasında geçiş aşamasında verilen reaksiyonun kontrollü ve dinamik gerçekleştirilme süresiyle bağlantılıdır.

Çevikliğin 4 temel bileşeni mevcuttur. İlk aşaması "dengedir". Bir eylem sırasında ani bir manevra veya kontrollü bir hedef değişimi sırasında hareketin duraksamadan yapılması dengeyle ilgilidir. Çeviklikte dengeye sahip olmak rekabetçi branşlarda ve doğa sporlarında öne çıkan bir özelliktir. Çünkü bu tarz sporlarda manevralar dış etkiye bağlı olarak "geçiş" gerektirebilir.

Dengenin sağlanmasında koordinasyon aşaması önemlidir. Çünkü manevralardaki geçiş süreci kas grupları arasında sağlanır. Kasların geçiş sırasında dengeyi kurmaları için bir kastaki işlemin sonlandığı anda diğerinin işleme koyulması gerekir.

Çeviklikte zihinsel ve fiziksel uyum nedir?

Koordinasyon vücudun farklı kısımlarının uyum içinde kullanılmasını sağlayarak geçişin dengesini mümkün kılar. Fiziksel denge ve uyumdan önce zihinsel kondisyon olarak zihin ve sinirlerin tepkisi, yani reaksiyon süresi belirleyicidir. Beynin uyaranı fark edip kaslara ilettiği sinyalin son derece hızlı olması gerekir. Bu 3 fiziksel süreç bir arada çalışırken dördüncü aşamada ise "motor gücü"; yani kuvvet kritik rol oynar. Birçok kas grubunun aktif rol oynadığı geçiş anlarında patlayıcı güç vücut momentumunu belirleyen ana aktördür.

Çeviklik nasıl geliştirilir?

Çeviklik antrenmanları drill (delme, derine inme) hareketlere sahiptir. Antrenmanlar zihinsel farkındalığın artması, kas hafızasının çeşitlenmesi, dinamik manevraların ve geçişlerin olması gibi temellere dayanır. Merdiven Drilleri (Ladder Drills) ayak çabukluğunu ve koordinasyonu geliştirir. Merdiven üzerinde çeşitli adım kombinasyonlarına sahiptir. Konik (Cone) Drilleri konilerin yere çeşitli pozisyonlarda dizilerek yapılan yönelme hareketlerdir. Konilerin etrafında keskin dönüşlerle yön değiştirme antrenmanları yapılır.

Koniler T, Zigzag vb şekillerde dizilerek çeşitli eklemlerin gelişeceği şekilde varyasyonları üretilir. Öte yandan plyometrik (sıçrama) hareketleri de patlayıcılığın ve gücün gelişmesini sağlar. Sıçrama egzersizleri boks sıçramalarıyla hızlı geçişler, yan sıçramalar ile mekanik öğrenim ve derin sıçramalarla çeşitli kas gruplarının patlayıcı kuvvete ulaşması gibi kazanımlar sağlamaktadır.

Verimli bir çeviklik kazanımı için geçiş, yönelme ve patlayıcılık türlerinden hibrit programların hazırlanması önemlidir. Çeviklik antrenmanı eklemlere özen gösterilmesiyle yapılır. Kademeli artış uygulanmaktadır.