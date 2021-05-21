Cevizi bir gece suda bekletip içersiniz... İşte cevizin mucizevi faydası...

İşte kilo sorunundan, kabızlığa kadar ceviz suyunun deva olduğu o hastalıklar...

CEVİZİ BİR GECE SUDA BEKLETİP İÇERSENİZ, BAKIN NELER OLUYOR...

Ceviz pek çok faydası olan ve bilinen bazı hastalıklara da iyi gelen bir yiyecek olarak biliniyor. Tatlı, ana yemek ve ara öğünde tüketilmekte olan cevizi, ceviz suyu olarak da tüketmenin insan sağlığı açısından pek çok faydası bulunmakta.

KİLO VERMEYE DE YARDIMCI OLUYOR Ceviz suyu tüketmenin kolesterolü düşürdüğü ve kabızlığı giderdiği biliniyor. Ayrıca kilo vermeye de yine yardımcı oluyor.

ADET DÜZENSİZLİĞİNE İYİ GELİYOR Ceviz suyu aynı zamanda adet dönemi düzensizliği sorunu yaşayan kadınların bu dönemi daha rahat bir biçimde atlatmasına yardım ediyor.

EMZİREN ANNELER CEVİZ SUYU TÜKETMELİ! Özellikle kadınların hamilelik sürecinde en çok yakındığı fazla kilo alımını da engellediği ve büyük oranda katkı sağladığı biliniyor. Emziren annelerin de yine ceviz suyu tüketmesi durumunda, ceviz suyunda bulunan vitaminlerin süt yoluyla bebeğe geçtiği biliniyor. Böylelikle bebekler gerekli pek çok vitamini doğal şekilde anneden almış oluyorlar.

ALZEİMER RİSKİNİ DE AZALTIYOR Ceviz suyu içeriğindeki vitaminler sayesinde beyindeki fonksiyonları güçlendiriyor ve bireyin ilerleyen yaşlarda Alzheimer gibi zorlu hastalıklara yakalanma riskini de oldukça azaltıyor. Diğer yandan tiroit dengelerini düzenlediği için tiroit sorunu yaşayan kişiler de ceviz suyunu rahatlıkla tüketebilir.

SİVİLCE VE AKNELERE İYİ GELİYOR Ceviz suyu içeriğindeki protein özleri sayesinde yağ kaybını hızlandırmakta, dolayısıyla kilo vermeye de yardımcı olmaktadır. Zayıflamak isteyen kişiler her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu tüketebilir. Pek çok diyet programında ve ara öğünde diyetisyenler tarafından tavsiye edilen ceviz suyu aynı zamanda sivilce ve akne gibi cilt problemlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır.