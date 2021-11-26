Cevizin güzelliğinden yemeklerde de mahrum kalmayın! Cevizle yapabileceğiniz 3 enfes tarif

Hemen hemen her tarife yakışan ceviz, hem besin değerleriyle hem de tariflere kattığı enfes lezzetiyle Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip. Bu zamana kadar cevizi sade olarak tükettiyseniz, ona çok büyük bir haksızlık etmişsiniz! Kuru yemiş deyip geçilmemesi gereken cevizle birbirinden güzel yemekler hazırlayabilirsiniz. İşte o tarifler...

PEYNİRLİ CEVİZLİ ERİŞTE

MALZEMELER

1 su bardağı sade erişte

3 yemek kaşığı çekilmiş ceviz içi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

ÜZERİ İÇİN

20 gram ceviz içi

100 gram beyaz peynir

HAZIRLANIŞI

Bir tencereye zeytinyağını, tuzu, erişteyi, ceviz içini alın ve erişteler renk değiştirene kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Üzerine tereyağını ekleyerek bir süre daha pişirmeye devam edin.

Daha sonra 2 su bardağı sıcak su ilave edin ve 10-15 dakika kapağı kapalı olacak şekilde pişmeye bırakın.

Piştikten sonra altını kapatın ve 5-6 dakika dinlendirin.

Sonrasında üzerine beyaz peynir ve ceviz içi serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

CEVİZ KREMASI

MALZEMELER

270 gram ceviz içi

100 ml krema

3/4 su bardağı pudra şekeri

1/3 çay bardağı süt

1.5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Cevizleri, pudra şekerini ve eritilmiş tereyağını mutfak robotuna alarak çalıştırın.

Pudra şekerinin diğer malzemelerle tamamen karıştığına emin olun.

Sonrasında içerisine kremayı ve sütü ekleyin ve karışımın rengi açık kahverengiye dönene kadar karıştırın.

Rengi değiştiğinde tuzu da ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız ceviz kremasını bir kavanoza doldurarak kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!

CEVİZLİ HELVA

MALZEMELER

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 su bardağı tahin

1 tatlı kaşığı kakao

1 su bardağı şeker

Yarım çay bardağından biraz az su

HAZIRLANIŞI