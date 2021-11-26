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Cevizin güzelliğinden yemeklerde de mahrum kalmayın! Cevizle yapabileceğiniz 3 enfes tarif

25.11.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceviz, Omega 3 başta olmak üzere birçok vitamin ve minerali içinde bulunduran bir kuruyemiş. Sağlığınız açısından çok faydalı olan bu kuruyemişi sade olarak tüketebileceğiniz gibi yemek tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Sizin için araştırdığımız tarifleri bir kez denedikten sonra cevizi mutfağınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Karşınızda cevizle yapabileceğiniz 3 farklı tarif...

Cevizin güzelliğinden yemeklerde de mahrum kalmayın! Cevizle yapabileceğiniz 3 enfes tarif

Hemen hemen her tarife yakışan ceviz, hem besin değerleriyle hem de tariflere kattığı enfes lezzetiyle Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip. Bu zamana kadar cevizi sade olarak tükettiyseniz, ona çok büyük bir haksızlık etmişsiniz! Kuru yemiş deyip geçilmemesi gereken cevizle birbirinden güzel yemekler hazırlayabilirsiniz. İşte o tarifler...

PEYNİRLİ CEVİZLİ ERİŞTE

MALZEMELER

  • 1 su bardağı sade erişte

  • 3 yemek kaşığı çekilmiş ceviz içi

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 su bardağı sıcak su

  • Tuz
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ÜZERİ İÇİN

  • 20 gram ceviz içi

  • 100 gram beyaz peynir

HAZIRLANIŞI

  • Bir tencereye zeytinyağını, tuzu, erişteyi, ceviz içini alın ve erişteler renk değiştirene kadar sürekli karıştırarak pişirin.

  • Üzerine tereyağını ekleyerek bir süre daha pişirmeye devam edin.

  • Daha sonra 2 su bardağı sıcak su ilave edin ve 10-15 dakika kapağı kapalı olacak şekilde pişmeye bırakın.

  • Piştikten sonra altını kapatın ve 5-6 dakika dinlendirin.

  • Sonrasında üzerine beyaz peynir ve ceviz içi serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

CEVİZ KREMASI

MALZEMELER

  • 270 gram ceviz içi

  • 100 ml krema

  • 3/4 su bardağı pudra şekeri

  • 1/3 çay bardağı süt

  • 1.5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Cevizleri, pudra şekerini ve eritilmiş tereyağını mutfak robotuna alarak çalıştırın.

  • Pudra şekerinin diğer malzemelerle tamamen karıştığına emin olun.

  • Sonrasında içerisine kremayı ve sütü ekleyin ve karışımın rengi açık kahverengiye dönene kadar karıştırın.

  • Rengi değiştiğinde tuzu da ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

  • Hazırladığınız ceviz kremasını bir kavanoza doldurarak kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!

CEVİZLİ HELVA

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

  • 1 su bardağı tahin

  • 1 tatlı kaşığı kakao

  • 1 su bardağı şeker

  • Yarım çay bardağından biraz az su

HAZIRLANIŞI

  • Bir kaba cevizi, kakaoyu ve tahini alarak iyice karıştırın.

  • Küçük bir tencereyi ocağa alın.

  • İçerisine şekeri ve suyu ekleyerek kaynatın.

  • Şerbet kaynayınca cevizli karışımın üzerine dökün ve karıştırın.

  • Karışımı streç film serili borcama aktarın ve buzdolabında 2.5-3 saat soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun!
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