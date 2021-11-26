Cevizin güzelliğinden yemeklerde de mahrum kalmayın! Cevizle yapabileceğiniz 3 enfes tarif

Hemen hemen her tarife yakışan ceviz, hem besin değerleriyle hem de tariflere kattığı enfes lezzetiyle Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip. Bu zamana kadar cevizi sade olarak tükettiyseniz, ona çok büyük bir haksızlık etmişsiniz! Kuru yemiş deyip geçilmemesi gereken cevizle birbirinden güzel yemekler hazırlayabilirsiniz. İşte o tarifler...
MALZEMELER
1 su bardağı sade erişte
3 yemek kaşığı çekilmiş ceviz içi
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı sıcak su
ÜZERİ İÇİN
20 gram ceviz içi
HAZIRLANIŞI
Bir tencereye zeytinyağını, tuzu, erişteyi, ceviz içini alın ve erişteler renk değiştirene kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Üzerine tereyağını ekleyerek bir süre daha pişirmeye devam edin.
Daha sonra 2 su bardağı sıcak su ilave edin ve 10-15 dakika kapağı kapalı olacak şekilde pişmeye bırakın.
Piştikten sonra altını kapatın ve 5-6 dakika dinlendirin.
MALZEMELER
270 gram ceviz içi
100 ml krema
3/4 su bardağı pudra şekeri
1/3 çay bardağı süt
1.5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
HAZIRLANIŞI
Cevizleri, pudra şekerini ve eritilmiş tereyağını mutfak robotuna alarak çalıştırın.
Pudra şekerinin diğer malzemelerle tamamen karıştığına emin olun.
Sonrasında içerisine kremayı ve sütü ekleyin ve karışımın rengi açık kahverengiye dönene kadar karıştırın.
Rengi değiştiğinde tuzu da ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.
MALZEMELER
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi
1 su bardağı tahin
1 tatlı kaşığı kakao
1 su bardağı şeker
HAZIRLANIŞI
Bir kaba cevizi, kakaoyu ve tahini alarak iyice karıştırın.
Küçük bir tencereyi ocağa alın.
İçerisine şekeri ve suyu ekleyerek kaynatın.
Şerbet kaynayınca cevizli karışımın üzerine dökün ve karıştırın.
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