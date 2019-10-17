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Cevizli sucuk yapımı, cevizli sucuk kalori oranı nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.10.2019 16:02 | Son Güncelleme

Mardin’e yaşanan turist yoğunluğu cevizli sucuk satışını da etkiledi. Yöre halkı, turistlerin en çok beğendiği ürün haline gelen cevizli sucuk yapımı için kolları erkenden sıvadı. Cevizli sucuğu evinde yapmak isteyenler için de ev yapımı cevizli sucuk yapımını paylaşıyoruz.

Cevizli sucuk yapımı, cevizli sucuk kalori oranı nedir?

Mardin’de köylüler tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanan cevizli sucuk yapımı devam ediyor. Üzümler ezilip, kazanlarda kaynatıldıktan sonra ipe dizilen cevizlerin bulamaca batırılarak elde edilen cevizli sucukların kilosu 50 liradan alıcı buluyor.

Kuru yemişçi Yaşar Budak, geçen yıl 10 ton üretim yaptıklarını bu yıl yaklaşık 30 ton cevizli sucuk üretimi yaparak üretim rekorunu kırmayı hedeflediklerini söyledi.

Binlerce dönüme ekilen üzümlerin kazanlarda kaynatılıp bulamaç haline getirildikten sonra özenle seçilen ve ipe dizilen cevizlerle birleşmesi sonucu cevizli sucuğun elde edildiğini kaydeden Budak, "25 yılıdır faaliyet yürüten bir kurumuz. Bizim önceliğimiz olan ana ürünümüz cevizli sucuktur. Türkiye’de tüm illerden yoğun talep var. Mardin üzümü dünyanın en meşhur üzümlerinden. Tatlı ve rahatsızlık vermiyor. Mardin üzümünden pekmez, cevizli sucuk pestil yapılıyor. Geçen yıl 10 tona yakın üretim yaptık. Bu yıl Mardin’de turizm ve huzur ortamından dolayı üretimi 25-30’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

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Bu sene Mardin’deki turist artışının üretimi artırmaya etki ettiğini kaydeden yaşar Budak, "Turistlerin ilgisi yoğun. Halk daha çok talep ediyor. Biz doğallığa önem veriyoruz, yerli ceviz ve mezruna üzümü kullandığımız için talep çok oluyor. İnternet üzerinden tüm Türkiye’ye yolluyoruz. Bunda Mardin’in kokusu tadı var. Bu doğallığı bulamadıkları için Mardin’e gelen turistler 15 kilo alıyor. Geçen sene yetiştiremedik. Üzüm ve cevizde yetmedi. Bu yıl 30 tona çıkaracağız. Mardin’de Zınar ve Sürgücü köyünde 100 kişi yaklaşık 40-50 aile bu üründen gelir elde ediyor" diye konuştu.

CEVİZLİ SUCUK YAPIMI

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Malzemeler
5 su bardağı üzüm pekmezi
Yarım kilo ceviz içi
5 su bardağı su
1/2 su bardağı nişasta
Bir çay bardağı toz şeker
1/2 su bardağı un

Yapılışı
Cevizleri bir gece önceden ıslatın.
Ertesi sabah cevizlerin suyunu süzün. Yorgan iğnesi yardımıyla cevizleri ipe geçirin.
Pekmez ve suyu tencerede kaynatmaya başlayın.
Karışım kaynamaya başladığı an bir kepçe pekmezli sudan alın ve bir kaseye koyun.
Kasenin içine unu ve nişastayı ekleyip hızlıca karıştırın ve bunu yavaş yavaş tencereye ekleyin.
Pekmezli su kıvam alana kadar karıştırın. Kıvama geldikten sonra içine toz şekeri ekleyin.
Karışım tamamen koyulaştıktan sonra ocaktan alın.
İpe dizdiğiniz cevizleri tencereye batırın ve çıkarın.
Cevizli sucukları uygun bir yere asın ve 2 gün kurumaları için hiç ellemeden bekletin. İki gün sonra yiyebilirsiniz.

CEVİZLİ SUCUK KALORİ ORANI
Bir porsiyonu 286 kaloridir.

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