Cevizli sucuk yapımı, cevizli sucuk kalori oranı nedir?

Binlerce dönüme ekilen üzümlerin kazanlarda kaynatılıp bulamaç haline getirildikten sonra özenle seçilen ve ipe dizilen cevizlerle birleşmesi sonucu cevizli sucuğun elde edildiğini kaydeden Budak, "25 yılıdır faaliyet yürüten bir kurumuz. Bizim önceliğimiz olan ana ürünümüz cevizli sucuktur. Türkiye’de tüm illerden yoğun talep var. Mardin üzümü dünyanın en meşhur üzümlerinden. Tatlı ve rahatsızlık vermiyor. Mardin üzümünden pekmez, cevizli sucuk pestil yapılıyor. Geçen yıl 10 tona yakın üretim yaptık. Bu yıl Mardin’de turizm ve huzur ortamından dolayı üretimi 25-30’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu sene Mardin’deki turist artışının üretimi artırmaya etki ettiğini kaydeden yaşar Budak, "Turistlerin ilgisi yoğun. Halk daha çok talep ediyor. Biz doğallığa önem veriyoruz, yerli ceviz ve mezruna üzümü kullandığımız için talep çok oluyor. İnternet üzerinden tüm Türkiye’ye yolluyoruz. Bunda Mardin’in kokusu tadı var. Bu doğallığı bulamadıkları için Mardin’e gelen turistler 15 kilo alıyor. Geçen sene yetiştiremedik. Üzüm ve cevizde yetmedi. Bu yıl 30 tona çıkaracağız. Mardin’de Zınar ve Sürgücü köyünde 100 kişi yaklaşık 40-50 aile bu üründen gelir elde ediyor" diye konuştu.

CEVİZLİ SUCUK YAPIMI

Malzemeler

5 su bardağı üzüm pekmezi

Yarım kilo ceviz içi

5 su bardağı su

1/2 su bardağı nişasta

Bir çay bardağı toz şeker

1/2 su bardağı un

Yapılışı

Cevizleri bir gece önceden ıslatın.

Ertesi sabah cevizlerin suyunu süzün. Yorgan iğnesi yardımıyla cevizleri ipe geçirin.

Pekmez ve suyu tencerede kaynatmaya başlayın.

Karışım kaynamaya başladığı an bir kepçe pekmezli sudan alın ve bir kaseye koyun.

Kasenin içine unu ve nişastayı ekleyip hızlıca karıştırın ve bunu yavaş yavaş tencereye ekleyin.

Pekmezli su kıvam alana kadar karıştırın. Kıvama geldikten sonra içine toz şekeri ekleyin.

Karışım tamamen koyulaştıktan sonra ocaktan alın.

İpe dizdiğiniz cevizleri tencereye batırın ve çıkarın.

Cevizli sucukları uygun bir yere asın ve 2 gün kurumaları için hiç ellemeden bekletin. İki gün sonra yiyebilirsiniz.

CEVİZLİ SUCUK KALORİ ORANI

Bir porsiyonu 286 kaloridir.

