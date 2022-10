Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sivas'ta konuştu:

SİVAS (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023 seçimlerinin ülke ve mazlum coğrafyalar açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kurum, Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye binası önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sivas'ın yiğit, mert ve kahraman insanlarıyla buluşmaktan mutlu olduğunu belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde gece gündüz demeden vatandaşlara hizmet ettiklerini anlatan Kurum, "Biliyoruz ki arkamızda dimdik duran Sivas'ımızın, Suşehri'nin güzel insanları var. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Milletin desteğiyle yola devam edeceklerini dile getiren Kurum, "Çünkü bizim bir hedefimiz, bir ahdimiz var. İstiyoruz ki ülkemiz büyük Türkiye yolunda şehirleriyle, ilçeleriyle hep birlikte kalkınsın. İstihdamıyla, sanayisiyle, üretimiyle, tarımıyla, turizmiyle ve elbette ki çevre ve şehirciliğiyle kalkınsın. Vatandaşlarımıza bu anlamda en iyi şartları, en iyi imkanları sunalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, tek hedeflerinin insanların duasını almak olduğunu, bu amaçla şehirlere, ilçelere hizmet ettiklerini aktardı.

Suşehri ilçesinde daha önce TOKİ'nin 760 konutluk proje başlattığını ve bunların bitme aşamasına geldiğini anımsatan Kurum, "Bu projemizi inşallah en geç 2 ay içerisinde Suşehri'ne teslim edeceğiz. Suşehri'nin sokaklarını güzelleştirmeye devam edeceğiz. Suşehri'nin gençlerine daha iyi gelecek sunma adına çalışmaya gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, Sivas'a son 20 yılda her alanda yatırım yaptıklarını, bu yatırımlara yenisini eklemenin heyecanı ve gururu içerisinde olduklarını ifade etti.

- "2023 seçimleri ülkemiz için çok önemli"

Ülkenin çok önemli bir sürece girdiğine işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 seçimleri ülkemiz için, mazlum coğrafyamız ve bölgemiz için çok çok önemli. O yüzden bu seçimlerde hepimiz her kesimi kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kimseyi öbüründen ayırt etmeyeceğiz. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, 84 milyon, 81 şehrimiz bir ve kardeş olacağız. Kardeşliğimizi her zaman daim kılacağız ve inşallah 2023’te Cumhurbaşkanı'mızı ve Cumhur İttifakı'mızı rekor oyla destekleyeceğiz. Yeni yüzyılın Türkiye'sinde inşallah Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkan yapacağız. Bu kapsamda da çalışmalarımızı süratli bir şekilde sürdüreceğiz."

Suşehri ilçesine TOKİ aracılığıyla 200 konutun müjdesini veren Kurum, şöyle devam etti:

"Suşehri'nde sosyal konut talebi var. Türkiye'de 81 ilde ilk etapta 250 bin, ikinci etapta da 250 bin olmak üzere 500 bin sosyal konut sözü verdik. Milletimiz büyük bir teveccüh gösterdi, inşallah 81 şehrimizde bu projelerimizi yapacağız. 25 Ekim'de 5 bin konutumuzun temellerini atacağız ve hızlı bir şekilde inşallah 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Suşehri'mizin bu güzel insanlarına 250 bin sosyal konut kapsamında 200 konut başlatıyoruz. 200 konuta gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız başvuracaklar. Biz de bu projelerimizi Suşehri'mize en kısa sürede yapıp teslim edeceğiz. Yeni sosyal konut projemiz Suşehri'ne hayırlı uğurlu olsun."

Kurum, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi destekleyen vatandaşlara teşekkür ederek, "Birileri iftira atabilir, birileri yalan söyleyebilir, birileri 'bu projeler nasıl yapılacakmış' diyebilir. 20 yıldır bu ülkede, 81 şehirde nasıl yapılıyorsa, işte bu projeler de aynı anlayışla yapılacak." dedi.

- "Siz dönün kendi belediyelerinize hesap sorun"

Muhalefet partilerince yönetilen belediyeleri eleştiren Kurum, şunları kaydetti:

"Siz dönün bakın kendi belediyelerinize bir hesap sorun. Bize hesap soruyorlar ya diyorlar ki; 'Bu projeleri nasıl yapacaksınız?' Arkadaş sen tatile giderken biz Elazığ'da, Malatya'da depremzede kardeşimin yanında acılarına ortak oluyorduk. 37 bin 500 konut sözü verdik ve bitirip teslim ettik. Antalya'da, Muğla'da yangın oldu, biz tüm ekibimizle birlikte hemen oraya koştuk ve onlara bir yıl içerisinde 5 bin konutu teslim edeceğiz diye söz verdik. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü yaptık. İzmir, İstanbul, Ankara onların yönetiminde değil mi? Ellerinden tutan mı var? Neden yapmıyorlar? Üç buçuk senedir milletimize söz verdiler, dediler ki; 'Su paralarını düşüreceğiz, ulaşımda en ucuz olacağız, kentsel dönüşümde on binlerce konut yapacağız.' Niye yapmadınız? Elinizden tutan mı vardı? Engelleyen mi vardı? Hiçbiri yoktu.

Ama olmamasına rağmen maalesef bugünkü muhalefet, dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir muhalefetle karşı karşıya kalamazsınız. Her şey algı, her şey yalan, her şey iftira ama biz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hiçbir zaman milletimize verdiğimiz sözlerden geri durmadık. Hep eser yaptık, eser siyaseti yaptık. Aynı anlayışla gece gündüz çalışacağız. Aşk ile çalışıyoruz, aşk ile çalışan yorulmaz. Biz aşk ve sevda ile milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, hedefimiz, ülkemizin güzel çocuklarına, gençlerine daha iyi bir gelecek sunmak. Gayemiz tüm ilçeleriyle, şehirleriyle kalkınan büyük Türkiye yolunda inşallah bu hizmetleri yapmaktır."

Bakan Kurum, Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i de makamlarında ziyaret etti.

Kurum'a ziyareti sırasında AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da eşlik etti.