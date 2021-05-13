Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da konuştu:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarına ilişkin, "Terör saldırılarına rağmen Kudüs Filistin'in başkenti, Mescid-i Aksa da Müslümanların kutsal mekanı olmaya devam edecek. Müslümanların bu haklı mücadelesi hiçbir zaman bitmeyecek." dedi.

Kurum, Ramazan Bayramı namazını Konya'daki tarihi Kapu Camisi'nde kıldı. Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, sılayırahim yapmak üzere memleketinde bulunduğunu söyledi. Kurum, salgın nedeniyle bu bayramı da hüzünlü geçirdiklerini belirterek insanların bir arada olduğu geçmişteki bayramların yaşanması temennisinde bulundu.

- "Terör saldırılarına rağmen Kudüs Filistin'in başkentidir"

Kudüs'te genç yaşlı, kadın erkek, çocuk bebek demeden İsrail'in terör saldırılarında şehitlerin olduğunu anımsatan Kurum, şöyle konuştu:

"Yüzyıllardır ayakta duran kutsal mekanlara, Müslümanların en değerli, kıymetli günlerinde kutsal mekanı Mescid-i Aksa'mıza terör saldırıları düzenleyen İsrail devletini, kınıyoruz, lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak her zaman mazlumun yanında yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. 83 milyonluk büyük Türkiye ailesi olarak, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya da devam edeceğiz. Terör saldırılarına rağmen Kudüs Filistin'in başkenti, Mescid-i Aksa da Müslümanların kutsal mekanı olmaya devam edecek. Müslümanların bu haklı mücadelesi hiçbir zaman bitmeyecek. Şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Hüzünlüyüz. Terör saldırıları sebebiyle bayramı hüzünlü geçiren Filistinli kardeşlerimiz var."