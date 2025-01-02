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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmen açıkladı! Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.01.2025 12:00
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Galatasaray'a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın dev projesi için merakla beklenen imar değişikliği gerçekleşti, tüm izinler alındı. İşte detaylar...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmen açıkladı! Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in aylar önce duyurduğu Rams Park ile Vadi İstanbul AVM arasında kalan arazi için beklenen imar değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resmen açıklandı.

Yeni planlamaya göre; yol ve park alanı olarak 62 dönümlük bölgeye Galatasaray, kapalı spor salonu merkezli tam kapsamlı bir kompleks yapabilecek.

TÜM BRANŞLAR BİR ARAYA TOPLANIYOR

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45 bin metrekareye kadar uzanan inşaat planlaması ile kurgulanan projenin içinde basketbol, voleybol salonlarının yanı sıra yüzme şubesinin faydalanabileceği olimpik seviyede kapalı yüzme havuzu da yer alacak. Başkan Özbek bu projenin hayata geçmesiyle futbol şubesi ile bütün spor branşlarının bir araya toplanacağını, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tam anlamıyla işlevini yerine getireceğini söyledi.

Ayrıca imar değişikliği ve alınan resmi izinler sonunda proje kapsamında taraftarların faydalanabileceği restoranlar, konaklama tesisi ve konferans salonları da inşa edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek son dakika galatasaray
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