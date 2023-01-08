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Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti boşanıyor mu? Sevilen çiftten üzücü haber!

08.01.2023 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti ünlü camiasının en beğenilen çiftlerinden biri. Gündeme gelen son haberle ünlü çiftin boşanacağı konuşuluyor. Çiftin sevenleri bu haber sonrasında ara motorlarında ' Ceyda Düvenci Bülent Şakrak ayrılıyor mu?' sorusunu aratmaya başladı. Peki sevilen çift gerçekten boşanıyor mu, üzücü haber doğru mu? İşte merak edilenler...

Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti boşanıyor mu? Sevilen çiftten üzücü haber!

Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti son dönemin gözde çiftlerinden birisi. Gerek bireysel gerek aile yaşantılarıyla imrenilen çiftlerden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak için üzücü bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin boşanacakları iddiası kulislerde konuşulmaya başlandı. Peki bu haber doğru mu, Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti boşanıyor mu? İşte detaylar...

ÖRNEK BİR ÇİFTTİLER

Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti hem birbirleriyle olan ilişkileri hem de çocuklarına olan bağlılıklarıyla gündemdeler. Her ikisi de daha önce evlilik geçirmiş olsa da gerçek aşkı birbirlerinde bulduklarını her fırsatta söylüyorlardı. Çiftin Melisa ve Okan Ali adında iki çocuğu bulunuyor. Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'nın öz babası gazeteci Engin Akgün'dür.

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Ceyda Düvenci önce iki evlilik yapmıştı. İlk evliliği oyuncu Kaan Girgin ile, ikinci evliliği ise gazeteci Engin Akgün ile yapmıştı. Bülent Şakrak ise Ceyda Düvenci'den önce Özge Borak ile evliydi.

ÜNLÜ ÇİFT BOŞANIYOR MU?

Çiftin boşanacağı ile ilgili haberler magazin camiasına bomba gibi düştü. Herkesi üzen bu haberin doğruluğu henüz bilinmiyor.

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Bir süredir beraber görüntü vermeyen sevilen çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ayrılık iddialarına dair herhangi bir açıklama gelmedi. Ünlü çiftin bir süredir sosyal medya hesaplarından da beraber fotoğraf paylaşmadığı dikkatleri çekti.

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