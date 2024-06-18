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  4. Ceyda Düvenci'den boşanmıştı! Bülent Şakrak yeni sevgilisini paylaştı... "Çok yakışmışlar"

Ceyda Düvenci'den boşanmıştı! Bülent Şakrak yeni sevgilisini paylaştı... "Çok yakışmışlar"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.06.2024 07:08
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Ceyda Düvenci ile boşanma kararı alan Bülent Şakrak boşandıktan sonra Esra Akpınar’la aşk yaşamaya başlamıştı. Şakrak, sevgilisinin gözlerine baktığı kareye “Çiçek” notunu düşerek paylaştı.

Ceyda Düvenci'den boşanmıştı! Bülent Şakrak yeni sevgilisini paylaştı... "Çok yakışmışlar"

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti. Evliliklerinde sıkıntılı günler yaşadıkları dönemde terapilere bile giden çift ilişkilerini düzeltemeyince Şakrak ayrılmak istemişti.

Boşanma sonrası ihanet iddiaları da gündeme gelmişti. Şakrak'ın Esra Akpınar ile aşkının evliliği bitirdiği söylense de ünlü oyuncu iddiaları reddetmişti.

Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının hemen ardından Bülent Şakrak da Esra Akpınar ile görünmeye başlamıştı.

Ekran Alıntısı

YORUMLAR GECİKMEDİ

Şakrak artık aşkını gizlemiyor. Bülent Şakrak sevgilisinin gözlerine baktığı kareye “Çiçek” notunu düşerek paylaştı.

Kareyi gören takipçilerinden kimi "Çok yakıştınız" derken kimi ise "Ceyda'ya da böyle bakıyordu" yorumlarında bulundu.

Vitrin


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Ceyda Düvenci
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