Her adımda rahatlık, maksimum konfor ve performans! Columbia ayakkabıda fırsat

İster dağlarda, şehirde veya suda olsun, macera seven tüm açık hava meraklıları için özel olarak üretilen Columbia Erkek Platform Yürüyüş Ayakkabısı; hafif ve enerji tasarruflu Techlite™ ara tabanıyla öne çıkar. Rahat bir yürüyüş sunmak için tasarlanan OrthoLite™ Eco iç tabanı ve Omni-Grip™ teknolojisi sayesinde her arazide mükemmel tutuş sunar. Kaymaz dış tabanı sayesinde kaygan inişlerde bile her zaman güvenli adımlar atmanıza yardımcı olur. Ayakkabının üst kısmı suya dayanıklı malzemelerden yapılmıştır. Uzun süreli yürüyüşlerde rahatlık ve performans sunan bu ayakkabı, hem sportif faaliyetler hem de günlük kullanım için uygundur.

"Güzel şık ve rahat ayakkabı."

"Dünya markası söze gerek var mı? Kaliteli, hesaplı."

"Gayet rahat ve güzel bir ayakkabı."

"Ürün orijinal arkadaşlar, o konuda içiniz rahat olsun. Ayakkabı numaranız neyse onu alın, kışlık termal çoraplar ile biraz sıkıyor ama yinede rahat bir giyime sahip. Kullanma fırsatım olmadı, onun dışında Amazon'un yurt dışı kargo firmaları ile anlaşmalarını gözden geçirmesi gerek mutlaka. Söz verilen tarihten önce elime ulaştı bunu da ayrı olarak not edeyim."

