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Ceyda Düvenci galaya sevgilisi Güçlü Mete ile geldi! Bakışları gündem oldu! 'Aşk yaradı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.10.2024 11:10
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Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl tek celsede bitiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci boşanmanın ardından radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. El ele görüntü vermekten çekinmeyen ünlü çift Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galasına sevgilisiyle katıldı. Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin bakışları kısa sürede gündem oldu.

Ceyda Düvenci galaya sevgilisi Güçlü Mete ile geldi! Bakışları gündem oldu! 'Aşk yaradı!

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerine nokta koymuştu.

Boşanmanın ardından gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci yeni sevgilisi ile görüntü vermekten hiç çekinmiyor. Her fırsatta sevgilisi ile el ele görüntülenen Düvenci Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galasına da sevgilisiyle geldi.

CEYDAAAA

Gala öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü çift birbirlerine bakışları ile kısa sürede gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin aşk dolu bakışlarına 'aşk yaradı', 'aşk güzelleştiriyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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