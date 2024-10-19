Ceyda Düvenci galaya sevgilisi Güçlü Mete ile geldi! Bakışları gündem oldu! 'Aşk yaradı!

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerine nokta koymuştu.

Boşanmanın ardından gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci yeni sevgilisi ile görüntü vermekten hiç çekinmiyor. Her fırsatta sevgilisi ile el ele görüntülenen Düvenci Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galasına da sevgilisiyle geldi.

Gala öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü çift birbirlerine bakışları ile kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin aşk dolu bakışlarına 'aşk yaradı', 'aşk güzelleştiriyor' gibi yorumlar yapıldı.