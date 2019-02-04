Ceyda Düvenci 'Huzur'un fotoğrafını paylaştı

Kızının ve oğlunun merdiven çıkarken çekilmiş bir fotoğraflarını hesabından paylaşan Ceyda Düvenci altına yazdığı satırlarla hem fotoğrafın hikayesini anlattı hem de takipçilerini duygulandırdı. İşte o satırlar:

“Huzur ne biliyor musun? Huzur ben, kocam, dostlarım, yuvam, mesleğim, okuduğum kitap, aldığım nefes, sağlığım, gereksiz herkesin ve her şeyin benden uzak olması, muhtaç olmadan yaşayabilmek… Ama esas huzur ne biliyor musun? Tüm bunların yanında yüreği kocaman iki evlat sahibi olduğumu bilmek… Ali 1 yaşından beri yürüyor ve merdivenleri de yürüyerek çıkabiliyor aslında ama 18 aylık kocaman yürekli oğlum ablasına aşkından onu minicik dünyasında anladı. Ne zaman ablası emekleyerek merdiven çıksa o da emekleyerek yanından gidiyor. Ablası o kadar kocaman yüreğiyle seviyor ki kardeşini 18 aylık bebeğin dünyasında kocaman bir yer aldı şimdiden… koca koca insanlar anlayıştan, sevgiden, empatiden, aşktan, yarenlikten, aile olmaktan bahsederken bin kez daha düşünsün… yürek önemli, kalp gözü ayrıcalık ve bir insan daha küçücükken KOCAMAN olabiliyormuş…şükür etmem de ne yaparım ki… ŞÜKÜR…”



