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Ceyda Düvenci: Kendimi çok yalnız ve çaresiz hissettim

14.04.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak'la mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Düvenci, bu sabah yaşadığı ruh halini sosyal medya hesabından kelimelere döktü.

Ceyda Düvenci: Kendimi çok yalnız ve çaresiz hissettim

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ceyda Düvenci, kucağında olan oğluna sarıldığı bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.

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Düvenci, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye; "Karmakarışık uyandım bu sabah... Okuduğum istismar haberleri, pandeminin güncel hali, her an değişen hayat şartları, kendimi çok yalnız ve çaresiz hissettim ve bilinmezliğin tam ortasında... Ağladım birazcık sevgilimin koynunda... Konuştu benimle uzun uzun... Sakinleştirdi... Gerçek sesimi duymama yardım etti..."
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"Yürüyüşe başlamadan önce bana "sadece yaşadığın güzel anları düşün, başardıklarımızı düşün, yuvamızı, evlatlarımızı düşün” dedi... Düşündüm uzun uzun... Hayatın içinde bir sürü şey oluyor... Ve hissettiğimiz her duyguda sonsuz haklıyız."
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"YALNIZ DEĞİLSİN"

"Yine de sahip olduklarımızı unutturmamalı, gerçek kıymetlerimizi görmemize engel olmamalı olanlar... Bu satırları okurken çok büyük sıkıntılar ve sağlık problemleri içinde olabilirsin, kendini çok çaresiz ve yalnız hissedebilirsin... Ama yalnız değilsin... Ve hissettiğin her şeyde haklısın..."

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"Ağlamak istiyorsan bırak kendini ağla, aksın içindekiler... Ve gerçekten (zor ya da imkansız ya da komik gelse bile gerçekten) sahip olduklarını hatırla, başardıklarını, güzel anlarını... (Mutlak sorarsınız; kızım babasıyla, ama bu fotoğrafta kalbimde.)" notunu düştü.

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Ceyda Düvenci Instagram
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