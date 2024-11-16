Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa Nil Karaibrahimgil ile sahneye çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Sempatik tavırları ve müziğe olan ilgisiyle dikkat çekmeyi başaran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin 13 yaşındaki kızı Melisa, bir hayalini gerçekleştirdi ve Bostancı Gösteri Merkezi’nde Nil Karaibrahimgil ile sahne aldı.

Doğar doğmaz geçirdiği beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olan Melisa, Nil Karaibrahimgil ile ‘Kuzey Yıldızı’ şarkısında düet yaptı. Melisa’nın o anlardaki mutluluğu adeta gözlerinden okundu.

Etkinlik alanını dolduran izleyenler ise Melisa ve Nil Karaibrahimgil'in eşsiz düetini dakikalarca ayakta alkışladılar. Konserden görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Melisa için 'çok iyi söylüyor', 'başarıların daim olsun', 'annesi çok ilgilendi', 'bayıldım performansına', 'sanki senelerdir sahnede' gibi yorumlar yapıldı.

MELİSA’YA ANLAMLI HEDİYE

Nil Karaibrahimgil daha sonra kendi bestelerini yaparken kullanması için Melisa’ya defter ve kalem hediye etti.