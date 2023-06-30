Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliği bitiyor mu? Ünlü oyuncudan şaşırtan paylaşım

Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözememişti.

"Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim…" paylaşımıyla dikkat çeken Düvenci kendisine gelen bir yoruma verdiği yanıtla boşanma talebinin kimden geldiğinin yanıtını vermiş oldu.

BOŞANMA YANITI

Düvenci son olarak Ceyda Düvenci kendisine “Bu adam senin engelli evladını Kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip… Onu kendi evladından ayırmayacak kadar bence bu güzel adamı bırakma… Çok pişman olursun… Bu dünyada iyi insanların artık sayısı azaldı. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz” yazan takipçisine "Kararı ben vermedim maalesef" diyerek boşanma talebinin karşı taraftan geldiğini açıklamış oldu.





