Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete utandı! "Aşktan sonra yüzünüze renk gelmiş" deyince...

2015 yılında Bülent Şakrak ile evlenen Ceyda Düvenci 8 yıllık evlilikliğini 10 Temmuz 2023'te sona erdirdi. İlişkinin devam etmesi için terapiye de giden çiftten Şakrak evliliğin bitmesini istedi ardından aşk haberleriyle anılınca ihanet iddialarıyla da gündeme geldi.

Bu süreçte Ceyda Düvenci ise Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı. Boşanma sonrası verdiği kilolarla gündeme gelen Düvenci yeni aşkıyla bir davette boy gösterdi.

Zaman zaman sosyal medyadan aşk pozları paylaşan Ceyda Düvenci'nin mutlu halleri dikkat çekti. Birbirlerine sık sık aşk bakışı atan çiftte muhabir Akif Yaman "Yüzünüze aşktan sonra bir renk gelmiş" dedi.

Birbirlerine bakışarak gülen çiftten Ceyda Düvenci ne diyeceğini bilemedi "Sağ olun" diyerek röportajı bitirdi.

Ceyda Düvenci geçtiğimiz günlerde kendisine Güçlü Mete ile ilişkileri sorulunca, “Ben çok seviyorum. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.Muhabirlerin “Araya bir düğün sıkışır mı?” sorusuna ise “Yok artık” yanıtını vermişti.