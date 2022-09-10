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Ceyda Düvenci'yi ağlatan soru! Kızı Melisa'yla ilgili...

10.09.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Düvenci'nin 2013'te boşandığı eşi Engin Akgün'ten Melisa Nur adından bir kızı var. Ünlü oyuncu, doğumdan hemen sonra geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası olan Melisa ile ilgili soruları yanıtladı. Bir TV programına katılan Düvenci, açıklamalarıyla herkesi duygulandırdı.

Ceyda Düvenci'yi ağlatan soru! Kızı Melisa'yla ilgili...

Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Düvenci, NTV'de ekranlara gelen 'Bambaşka Sohbetler' programında Serkan Altunorak'ı konuk etti. Altunorak, sunucu Düvenci'ye, "Geçmişe dönmek istesen hangi ana dönmek istersin? Tek bir hakkın var. Geleceğe gitmek istesen hangi anını görmek istersin?" sorusunu yöneltti.

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Ünlü oyuncu, "Melisa'yı doğurduğum ana gitmek isterim. Yok, değiştiriyorum; Melisa'nın düşme riski yaşadığı güne gitmek isterim aslında."

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"İleride de Melisa'yı 40 yaşındayken görmek isterim. En merak ettiğim şey bu" cevabı sonrası duygusal anlar yaşadı. Altunorak, sarılarak teselli etti.

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Ceyda Düvenci, "Herhalde Melisa 40'larındayken ben olmam diye düşünüyorum." Evet, bunu isterim" ifadelerini kullandı.

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Ceyda Düvenci evlilik yaşında
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