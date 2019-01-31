Ceyda 'suratsız günüm' dedi Bülent Şakrak'tan yanıt gecikmedi

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını göstermekten geri durmayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti yine beğeni alan bir paylaşıma imza attı. Eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü boş geçmeyen Ceyda Düvenci yüzünün güldüğü bir kareyi paylaşsa da yanına yazdığı; “Evet bazen benim de oluyor… Gülmek gelmiyor içimden mesela. Evden çıkmak zor geliyor. Yalnız değilsin yani. Benim için de bazen gün geçmiyor. Bugün benim için o gün… Fotoğrafı içimi açsın diye koydum. Ama aslında bugün günlerden suratsız Ceyda günü…” notuyla keyfinin pek de yerinde olmadığını gösterdi.

KOCASI İMDADINA YETİŞTİ

Eşi Ceyda’nın keyifsiz olduğunu ima eden paylaşımını gören Bülent Şakrak da bu satırlara kayıtsız kalmadı ve “Aşık bir koca her şeyi halleder” notuyla Ceyda Düvenci’yi keyiflendirmeye çalıştı. (Sözcü)



