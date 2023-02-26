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Ceylan Ertem yaşadığı köyden seslendi! "Başka şehirlere yayılın..."

26.02.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceylan Ertem, 99 depremini Adapazarı'nda yaşamış ünlülerden biri. Kısa süre önce İstanbul'dan taşınan ünlü sanatçı, bir köye yerleştiğini açıklamıştı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra, özellikle İstanbul'da vatandaşları deprem korkusu sarmış durumda. Ünlü sanatçı, bu tedirginlik nedeniyle, şehirde yaşayanlara köylere gelin çağrısı yaptı.

Ceylan Ertem yaşadığı köyden seslendi! "Başka şehirlere yayılın..."

Ceylan Ertem, bir süre önce İstanbul'dan bir köye taşındı. Doğa ile iç içe bir hayat süren Ertem, köy evinde bir stüdyo da kurdu. Sanatçı, yaşanan yıkıcı deprem felaketlerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Şehirde değil köyde yaşanmalı' dedi.

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Ceylan Ertem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda:

"09.00-18.00 çalışmayan arkadaşlarıma sesleniyorum. Köylere uzatın elinizi, başka şehirlere yayılın. Memleketin başka köylerinde, kasabalarında verdiğiniz kiraların yarısını ödeyeceksiniz." dedi.

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Ertem, 25 Ekim'de İstanbul'daki evinden taşındığını sitemkar bir dille sevenlerine açıklamıştı. Şarkıcı, yerleştiği köyü ve köy hayatını sık sık Instagram hesabında paylaşıyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİNİ ADAPAZARI'NDA YAŞADI

Ceylan Ertem, binlerce insanımızın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depremini Adapazarı'nda yaşadı. Ünlü sanatçı, Kahramanmaraş depremleri sonrasında, atmosferin kendisine o günleri hissettirdiğini söyledi.

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Sanatçı, depremi yaşadığı Adapazarı'ndan bir fotoğraf paylaştı ve bu fotoğrafa;

"Bu fotoğraf Kahramanmaraş merkezli depremden değil.
1999 yılında benim analog makinemle çektiğim, bizim sokaktan bir fotoğraf. Korkunç günlerdi, sayfa sayfa anı. Bir sürü duvarda ‘Elveda Adapazarı’ yazıları." notunu düştü. Ceylan Ertem'in bu paylaşımı herkesi duygulandırdı.

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