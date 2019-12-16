Çeyrek tondan 90 kiloya düştü

Fazla kiloya bağlı olarak şeker, tansiyon, kolesterol gibi birçok sağlık sorunları ile yıllardır boğuşan Emine Göçer, Büyük Anadolu Hastanesi Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş tarafından gerçekleştirilen operasyon ile sağlığına kavuştu. Göçer, ameliyat sonrasındaki süreçte 250 kilodan 90 kiloya düştü, sağlık sorunlarından da kurtuldu. Büyük Anadolu Hastaneleri, bugün sadece yurt içinden değil, yurt dışından dünyanın 28 farklı ülkesinden gelen misafirlerine umut olmaya devam ediyor. Metabolik Cerrahi ve Obezite Merkezi, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst kalitede, güvenle sunmaya devam ediyor.

90 KİLOYA DÜŞTÜ, SAĞLIK SORUNLARINDAN DA KURTULDU

Bugüne kadar binden fazla çeşitli ameliyatlar yapan alanında uzman bir isim olan Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, obezite ve tüp mide operasyonları ile çok sayıda hastayı hem kilolarından hem de hastalıklarından kurtardı. Op. Dr. Volkan Kınaş'ın bu hastalarından biride İstanbul'dan gelen 50 yaşındaki Emine Göçer oldu. Göçer, 250 kilo ile tedavi olmak için Samsun’a geldi. Kiloyla birlikte şeker, tansiyon, kollestrol, uyku apnesi gibi birçok sağlık sorununu yıllardır çektiğini belirten Göçer, obezite ve tüp mide cerrahisi ile yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuştu. 90 kiloya kadar düşen Göçer, ayrıca yaşadığı sağlık sorunlarından da kurtuldu.