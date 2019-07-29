Ceza'dan çocuklara özel rap şarkısı

Yeni çizgi filmleri, internet sitesi ve oyunlarını çocuklarla buluşturan Cartoon Network, çocuklara “Yeni Cartoon Network’ü denediniz mi?” diye sorduğu imaj kampanyası için ünlü rapçi Ceza ile bir araya geldi. Ceza, kampanya kapsamında hazırlanan yeni Youtube serisinde çocukları, “Çizgi Film Gurmeleri” olarak konumlandıran Cartoon Network’ün yenilenen dünyasını eğlenceli bir şarkıyla anlattı.

Çocuklar için ilk kez mikrofonun başına geçen Ceza, tüm çocukları kendisiyle rap yapmaya ve eğlenmeye davet etti.

'BU BİR HAYAL ORTAKLIĞI'

Çocuklar için bir rap şarkısı yapmanın hayali olduğunu söyleyen Ceza, “Cartoon Network ile “Yeni Cartoon Network’ü denediniz mi?” isimli imaj kampanyası için bir araya geldik. Yeni imaj kampanyası için çocukları “gurme” olarak konumlayan Cartoon Network, en iyi çizgi filmi konusunda uzman olan çocukları anlatmak ve çizgi film gurmelerine seslenmek için bir rap şarkısı yapmak istediğini söyledi. Ben de uzun zamandır çocuklar için bir şarkı yapmak istiyordum. Bu sebeple iş birliğimiz bir hayal ortaklığına dönüştü” dedi. Çocukların şarkıda kendilerini bulacaklarını belirten Ceza, “Ritmi ve sözleri ile çocukların dünyasını çok iyi anlattığımıza inanıyorum bu yüzden de şarkıyı çok seveceklerine eminim” diye konuştu.