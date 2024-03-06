Ceza falan dinlemedi: Antrenör tel örgüleri aşıp sahaya daldı!

Zile ilçe Stadyumu’nda oynanan Zile Belediyespor - Yeşilyurt Belediyespor maçının 80'inci dakikasında Zile Belediyesporlu bir oyuncu kendisine yapılan faul sonrası yerde kaldı. Bu faul sonrası antrenör Gökhan Yiğit adeta deliye döndü.

TEL ÖRGÜLERİ AŞIP SAHAYA DALDI

Maçı cezalı olduğu için tribünden takip eden Yeşilyurt Belediyespor'un Antrenörü Gökhan Yiğit de duruma sinirlenerek, tel örgüleri aşıp sahaya girdi. Sahaya giren Yiğit'i güvenlik görevlileri dışarıya çıkardı. Karşılaşmayı 2-1’lik skorla Yeşilyurt Belediyespor kazandı.

Yiğit'in tel örgüleri aşarak saha inmesi ise cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

(DHA)





