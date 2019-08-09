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Cezaevinde 110 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

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HABER  | 09.08.2019 01:54 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kapalı ceza infaz kurumunda kusma ve ishal şikayetleri görülen 110 mahkum ve tutukludan 14'ü hastaneye sevk edildi. Diğer mahkum ve tutukluların tedavileri cezaevi revirinde yapıldı.

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Beycuma beldesinde bulunan Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda akşam yemek yiyen mahkumlardan 110'u, gıda zehirlenmesi şüphesiyle revire kaldırıldı.

110 MAHKUMDAN 14'Ü HASTANEYE KALDIRILDI

Doktorların müdahalede bulunduğu mahkumlardan 14'ünün ishal ve kusma şikayetleri devam edince hastaneye kaldırılmaları kararlaştırıldı. 14 mahkum, ambulans ve cezaevi aracıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner'in de hastaneye geldiği öğrenildi.

Ceza infaz kurumunda yaşanan olayın neden meydana geldiği araştırılıyor. Öte yandan Vali Erdoğan Bektaş konuyu yakından takip ederken İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da hastaneye gelerek bilgi aldı.

HASTANEDE ALARM

Yerel basında yer alan haberlere göre, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nin bir katı tedbir amaçlı boşaltıldı. Devrek ve Çaycuma hastanelerinde de alarm durumuna geçildi. Hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

(AJANSLAR)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak cezaevi gıda zehirlenmesi

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