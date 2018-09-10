Cezaevinde olan Ufuk Bayraktar açıklama yaptı

Yıllar önce “Ezel” dizisinde Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken, en son “Vatanım Sensin”de Dağıstanlı’yı oynayan Ufuk Bayraktar, geçmişte karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi.

2007 yılında baba yadigarı olan ruhsatsız silahla bir kavgaya karışan oyuncunun uzun zamandır süren davası sonuçlandı. Ruhsatsız silah bulundurmaktan yargılanan Bayraktar, kesinleşen 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

21 gündür cezaevinde bulunan Ufuk Bayraktar’ın yeni sezonda herhangi bir diziyle anlaşması olmadığı, üzerinde çalıştığı senaryoyu yazmaya devam ettiği öğrenildi.

36 yaşındaki oyuncu geçen yıl da bir kavgaya karışmış, Cihangir’deki bir kulübü basarak iki kişiyi yaraladığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Yaşananların ardından Ufuk Bayraktar'ın instagram sayfasında bir açıklama yayınlandı.

"Her hayırda bir şer her şer de bir hayır vardır" diyen oyuncu "6 ay sonra görüşürüz" dedi.

İşte o açıklama:



