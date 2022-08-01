Cezaevinde skandal! Dolapta mahkumla cinsel ilişkiye giren gardiyan tutuklandı

Amerika Bitleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Tama Country Hapishanesi’nde ülkede geniş çaplı yankı buldu. Hapishanede gardiyan olarak çalışan 27 yaşındaki Kayla Bergon ile ismi açıklanmayan 29 yaşındaki bir makhumun cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Gardiyan ve mahkumun cezaevinin başka yerlerinde de cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü. Polisin yaptığı soruşturma kapsamında Bergom üç cinsel taciz suçuyla mahkemeye sevk edildi.

3 YILDIR AYNI YERDE ÇALIŞIYORDU

Olayın ardından yapılan araştırmada Kayla Bergom tutuklanarak cezaevine gönderilirken kadının 3 yıldır aynı hapishanede görevli olduğu belirtildi. Mahkemeya çıkmaya hazırlanan Bergom ilk duruşmada kendisine yöneltilen suçları kabul etti ve mahkumla aralarında 7 aylık bir ilişki olduğunu itiraf etti.

12 Ağustos 2022 tarihinde bir kez daha hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Bergom’un ceza alması bekleniyor. Ancak avukatları rızaya dayalı cinsel ilişki olduğunu öne sürerek Bergom’un beraatını istedi.



