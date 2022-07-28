Kadın koğuşunda toplu tecavüz dehşeti! Düzinelerce mahkum memura para ödeyip...

ABD, Indiana, Jeffersonville'deki Clark County Şerif Departmanına karşı iki dava açan 28 kadın, eski düzeltme memuru David Lowe'un ve adı açıklanmayan bir hapishane personelinin para karşılığında erkek mahkumların kadın koğuşuna girebilmesi onlara anahtar sağladıklarını ve bir 'terör gecesi'ne maruz kalmalarına neden olduklarını iddia etti.

24 Ekim 2021 gecesi, Lowe tarafından kendilerine verilen anahtarla kadın kanadına giren erkekler, yüzlerini kapatarak, kadın mahkumları acil çağrı düğmesine basarlarsa onlara zarar vermekle tehdit ettiler.

ŞERİF DE DAVA EDİLDİ

Şerif Jamey Noel, hem bireysel hem de profesyonel sıfatıyla 20 kadın tarafından dava edilirken, erkek mahkumlar tarafından kadın kanadına girmeleri için kendisine 1.000 dolar teklif edildiği iddia edilen Lowe her iki davada da isimlendirildi ve bu yılın ilerleyen saatlerinde bir ceza davasıyla karşı karşıya kalacak.

KİMSE YARDIMA GELMEDİ

Saldırıların saatlerce sürdüğü iddia edilen hukuk davasında, olayın kadın mahkumlar üzerindeki korkunç fiziksel ve psikolojik etkilerinin yanı sıra, kadın bölmelerinin bulunduğu yerde güvenlik kameralarının yerleştirilmiş olmasına rağmen bunun nasıl yaşanmış olabileceğinden de bahsedildi. O gece nöbetçi tek bir hapishane görevlisinin bile kurbanların yardımına gelmediğine dikkat çekildi.

ŞERİF OFİSİ CEVAP VERDİ

Suçlamalara yanıt veren Clark County Şerif'in ofisi, olayın sadece bir kişiyle ilgili olduğunu iddia ederek, durumun "haydut bir infaz memurunun öngörülemeyen cezai eylemlerinin sonucu" olduğunu söyledi. "Söz konusu kişi eğitimini ve ahlakını terk etmeyi seçmiş ve mahkumların hapishane anahtarlarına erişmesine izin vererek kariyerini ve geleceğini tek taraflı ipotek etme kararı almıştır." diye açıkladı.

''KANITLAR VAR''

Bart Betteau ve William McCall III, kadın grubunun 20'sini temsil ediyor ve Betteau, iddia edilen saldırılara dair kanıt olduğuna inandığını söyledi. Clark County Şerif Departmanı, olayın ardından bir soruşturma başlatıldığını ve güvenlik görüntülerinin gözden geçirildiğini, tüm erkek mahkumlar, infaz memurları ve 40 kadın mahkumla yapılan görüşmelerin de gerçekleştiğini söyledi.

DAVASI KASIMDA

Lowe, bir mahkumla insan ticareti yapmak, kaçmaya yardım etmek ve resmi görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor ve davası bu yıl Kasım'da görülecek.



