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Kadınlar koğuşunda kalıyordu iki kadını birden hamile bırakınca cezaevi karıştı! Şimdi de erkekler koğuşunda...

27.07.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde dünya basınında geniş yankı uyandıran bir olay yaşandı. New Jersey’de geçen yıllarda mahkumların tercih ettikleri cinsiyetler göz önünde tutularak istedikleri hapishanede kalmasına izin veriliyordu. Düzenleme kapsamında trans birey 27 yaşındaki Demi Minor, kadın cezaevinde kalmaya karar verdi. Ancak iki kadın mahkumu hamile bırakması üzerine ortalık bir anda karıştı.

Kadınlar koğuşunda kalıyordu iki kadını birden hamile bırakınca cezaevi karıştı! Şimdi de erkekler koğuşunda...

Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusunda New Jersey eyaletindeki Edna Mahan Kadın Islahevi’nde kalan trans birey Demi Minor, iki kadın mahkumu hamile bıraktıktan sonra ülkenin gündemine yerleşti. Erkek mahkumların bulunmadığı ve sadece kadınların yer aldığı bir koğuşta kalan Minor, 30 yıl cinayetten ceza almıştı. Cinsiyet kimliğine göre kadın cezaevinde kalmaya karar veren Minor, kadın mahkumlardan ikisi ile cinsel ilişkiye girdi ve mahkumların hamile kalması üzerine cezaevi bir anda karıştı. Yetkiler mahkumlar arasında rızaya dayalı cinsel ilişkinin dahi yasal olmadığını dile getirdi.

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BAŞKA BİR HAPİSHANEYE GÖNDERİLDİ

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27 yaşındaki Minor, kadın cezaevinden Burlington County'deki genç yetişkinler için bir hapishane olan Garden State Gençlik Islah Tesisine gönderildi. New Jersey Ceza İnfaz Kurumu sözcüsü Dan Sperrazza, Garden State Hapishanesi’nde halihazırda üç trans kadının barındığını ve mahkumların yaşların 18 ila 30 arasında değiştiğini söyledi. Birimi sözcüsü,yaptığı açıklamada trans birey Minor'un yeni cezaevinde korunaklı özel bir bölüme yerleştirildiğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Amerika
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