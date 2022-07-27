Kadınlar koğuşunda kalıyordu iki kadını birden hamile bırakınca cezaevi karıştı! Şimdi de erkekler koğuşunda...

Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusunda New Jersey eyaletindeki Edna Mahan Kadın Islahevi’nde kalan trans birey Demi Minor, iki kadın mahkumu hamile bıraktıktan sonra ülkenin gündemine yerleşti. Erkek mahkumların bulunmadığı ve sadece kadınların yer aldığı bir koğuşta kalan Minor, 30 yıl cinayetten ceza almıştı. Cinsiyet kimliğine göre kadın cezaevinde kalmaya karar veren Minor, kadın mahkumlardan ikisi ile cinsel ilişkiye girdi ve mahkumların hamile kalması üzerine cezaevi bir anda karıştı. Yetkiler mahkumlar arasında rızaya dayalı cinsel ilişkinin dahi yasal olmadığını dile getirdi.

BAŞKA BİR HAPİSHANEYE GÖNDERİLDİ

27 yaşındaki Minor, kadın cezaevinden Burlington County'deki genç yetişkinler için bir hapishane olan Garden State Gençlik Islah Tesisine gönderildi. New Jersey Ceza İnfaz Kurumu sözcüsü Dan Sperrazza, Garden State Hapishanesi’nde halihazırda üç trans kadının barındığını ve mahkumların yaşların 18 ila 30 arasında değiştiğini söyledi. Birimi sözcüsü,yaptığı açıklamada trans birey Minor'un yeni cezaevinde korunaklı özel bir bölüme yerleştirildiğini anlattı.



