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"Cezaevinden çıktı tatile gitti" yorumları sonrası patladı! Nihan Candan'dan garip açıklama: Ne para kaldı ne huzur

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.07.2024 09:36
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37 kiloya kadar düştükten sonra cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan tatil pozlarını paylaşınca gündem oldu. Fenomen "Cezaevinden çıktı tatile gitti" yorumları sonrası isyan ederek "Ne para kaldı ne huzur" dedi. İşte bir garip açıklama...

"Cezaevinden çıktı tatile gitti" yorumları sonrası patladı! Nihan Candan'dan garip açıklama: Ne para kaldı ne huzur

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan Nihal Candan-Bahar Candan kardeşler gündemden düşmüyor.

Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti.

Kapanmak istediğini söyledikten sonra tatil pozlarını paylaşınca gündeme gelen fenomene "Cezaevinden çıktı tatile gitti", "Kardeşi hapiste kendi tatilde" yorumları yağdı.

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"Ne para kaldı ne huzur beni bir salın" diyen Nihal Candan canıyla ve kardeşiyle sınandığını söyledi.

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"KANINIZ SOĞUSUN YETER"

Gelen yorumlardan sonra isyan eden Nihal Candan "Kime ne yaptım bilmiyorum ama kanınız soğusun artık yeter. Ecelimle ölmek, ahlaklı yaşayarak Kur'an'da geçen adın cennetlerine gitmek istiyorum" dedi.

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Candan işlemediği suç yüzünden 5 ay "fare deliğinde" kaldığının da altını çizdi.

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Express
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Nihal Candan Bahar Candan Nihal Candan
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