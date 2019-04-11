Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Y. (24), "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine girdi. Ancak hükümlü bir süre sonra açık cezaevinden kaçtı. Ramazan Y. kaçtıktan sonra 27 Mart günü Ramazan Eren (23) isimli şahsı Çamlıbel Mahallesi'nde yan bakma meselesi yüzünden vurup ağır yaraladı. Olay yerine gelen polis ekiplerine mahalleli yaralama olayını cezaevi firarisi Ramazan Y.'nin yaptığını söyledi.

Polis Ramazan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada Ramazan Y. kendisini polise ihbar ettiğini düşündüğü, aralarında Suat Duruhan'ın da (39) bulunduğu şahıslarla mahalledeki metruk ahırda 1 Nisan günü tartışmaya başladı. Bu sırada sinirlenen Ramazan Y. "Beni neden polise ihbar ettiniz" diyerek ateş etmeye başladı. Suat Duruhan kafasına isabet eden iki kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Y. ve diğer kişiler kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Kısa sürede olayı Ramazan Y.'nin işlediğini saptayan polis zanlıyı yakalamak için bazı evlere baskın yaptı. Polis o gece zanlıyı yakalayamadı ancak izini sürmeye devam etti. Zanlının bir akrabasının evinde saklandığını saptayan polis, yapılan bu tespitin ardından 10 Nisan şafak vakti eve baskın yaptı. Yapılan baskında zanlı ve ev sahibi karı koca gözaltına alındı. Emniyete getirilip sorguya alınan zanlının işlediği yaralama olayını ve cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının Suat Duruhan'ı kendisini polise ihbar ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis katil zanlısını ve onu saklayan karı kocayı ifadelerini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Katil zanlısı tutuklanırken, karı koca yardım ve yataklık yapmaktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

