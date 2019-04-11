Mynet Trend

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 11.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Adana'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevinde yatarken kaçan hükümlü, bir kişiyi yaralayıp, bir kişiyi de metruk ahırda öldürdükten sonra cinayet dedektifleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Y. (24), "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezaevine girdi. Ancak hükümlü bir süre sonra açık cezaevinden kaçtı. Ramazan Y. kaçtıktan sonra 27 Mart günü Ramazan Eren (23) isimli şahsı Çamlıbel Mahallesi'nde yan bakma meselesi yüzünden vurup ağır yaraladı. Olay yerine gelen polis ekiplerine mahalleli yaralama olayını cezaevi firarisi Ramazan Y.'nin yaptığını söyledi.

Polis Ramazan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada Ramazan Y. kendisini polise ihbar ettiğini düşündüğü, aralarında Suat Duruhan'ın da (39) bulunduğu şahıslarla mahalledeki metruk ahırda 1 Nisan günü tartışmaya başladı. Bu sırada sinirlenen Ramazan Y. "Beni neden polise ihbar ettiniz" diyerek ateş etmeye başladı. Suat Duruhan kafasına isabet eden iki kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Y. ve diğer kişiler kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Kısa sürede olayı Ramazan Y.'nin işlediğini saptayan polis zanlıyı yakalamak için bazı evlere baskın yaptı. Polis o gece zanlıyı yakalayamadı ancak izini sürmeye devam etti. Zanlının bir akrabasının evinde saklandığını saptayan polis, yapılan bu tespitin ardından 10 Nisan şafak vakti eve baskın yaptı. Yapılan baskında zanlı ve ev sahibi karı koca gözaltına alındı. Emniyete getirilip sorguya alınan zanlının işlediği yaralama olayını ve cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının Suat Duruhan'ı kendisini polise ihbar ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis katil zanlısını ve onu saklayan karı kocayı ifadelerini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Katil zanlısı tutuklanırken, karı koca yardım ve yataklık yapmaktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

PARTNER Burada fotoğraf çekmenin cezası idam! Burada fotoğraf çekmenin cezası idam!
Kars'ta görüntülendi! Daha önce olmamıştıKars'ta görüntülendi! Daha önce olmamıştı
Kafasında bıçakla hastaneye kaldırıldıKafasında bıçakla hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Suat Duruhan cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Ankara'da köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında

Ankara'da köpekleri katleden şüpheliler güvenlik kamerasında

Cansız mankene 'taciz'e adli kontrol

Cansız mankene 'taciz'e adli kontrol

Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
devlet olmazsa bu namusuzlar elini kolunu sallayip rahat gezerler. polisimizin eline sağlık
yardım edenleri miye salıyorsunız arkadaş onlar da suçlu gerçi salmayıp napacaksınız cezaevlerinde yermi kaldı tıka bas dolu her muhalif kesimi sindirmek için fetöcü diye içeri atarsanız sonuç bu son olarak örnek olsun diye yazıyorum yolda kaldırımda yürüyen genç kızın üzerine bilerek aracını süren ve çarpıp kaçan şahıs hiç bir ceza almadı isterseniz olay yeni oldu araştırablirsiniz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tükenmez kalem kapaklarındaki bu delik ne işe yarıyor?

Tükenmez kalem kapaklarındaki bu delik bakın ne işe yarıyor

RTÜK o programları affetmedi! Ceza yağdı

RTÜK o programları affetmedi! Ceza yağdı

İlk izlenimde şaha kalkmak için bu 12 hatadan uzak durun!

İlk izlenimde şaha kalkmak için bu 12 hatadan uzak durun!

Kars'ta akbabalar görüntülendi! Böylesi daha önce olmamıştı

Kars'ta görüntülendi! Daha önce olmamıştı

Adana'da şoke eden olay! Kafasında bıçakla hastaneye kaldırıldı, eşinin iddası şaşırttı

Kafasında bıçakla hastaneye kaldırıldı

Keçinin ve gencin ekmek inadı!

Keçinin ve gencin ekmek inadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.