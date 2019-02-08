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Cezaevinden, kendisini yakalayan polislere mektup yazdı, istekleri şaşırttı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.02.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan cezaevinde yatan Yunus Garip (28), kendisini yakalayan polislere mektup göndererek, ihtiyaçlarının giderilmesi için yardım istedi. Polisler, aralarında para toplayıp, Yunus Garip'in istediği eşofman, terlik, takım elbise, bot, spor ayakkabı ve tespihi alıp cezaevi yönetimine teslim etti.

Cezaevinden, kendisini yakalayan polislere mektup yazdı, istekleri şaşırttı

Kentte 15 yaşından itibaren hırsızlık yapmaya başlayan Yunus Garip, 70'e yakın hırsızlık olayına karıştı. Daha çok kamyon ve otobüs çalan ve birçok kez yakalanan Yunus Garip, birçok dosyasının birleştirildiği mahkemede 'hırsızlık' suçundan 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir süredir cezaevinde yatan Yunus Garip, kendisini yakalayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polislere mektup gönderdi.

MEKTUP YAZARAK YARDIM İSTEDİ

"Ağabey '5-6 ay yatar, çıkarsın' diyordun, 35 yıl yatar cezam var" diyerek mektubuna başlayan Yunus Garip şöyle dedi:

"Beni tanıyan herkesin ellerinden öperim. Senden ricam bana annem de para göndermiyor. Benim de aklıma sen geldin. Senden bunu bana yapmanı bekliyorum, bu malzemenin öncelikle sıfır olması lazım. Yoksa cezaevine almıyorlar. Ağabey şimdiden Allah senden ve diğer ağabeylerden razı olsun. Bana bunları gönderirsen sevinirim; XXXL beden eşofman takımı, 43-44 numara terlik, 59 beden takım elbise, 43-44 numara bot, üç hilalli ve ay yıldızlı tespih, 44 numara normal ve spor ayakkabı. Başka da bir şey istemiyorum. Bu mektup eline geçer geçmez cevap yazarsan sevinirim. Bir de para lazım. İhtiyaçlarımı alamıyorum. Şöyle 350-400 TL olursa tamam. Bütün ihtiyaçlarımı alırım. Bir daha da ihtiyacım kalmaz. Ağabey beni bütün tanıyanlara selam söyle. Sizden cevap bekliyorum. Sizi seven kardeşiniz Yunus, namıdiğer otobüsçü Yunus."

YARDIM TALEBİ KARŞILANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yunus G.'nin yardım talebini geri çevirmedi. Aralarında para toplayan polisler, mektupta yer alan ihtiyaçları alıp Yunus G.'ye teslim edilmek üzere cezaevi yönetimine verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri hırsız

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