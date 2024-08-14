Cezaevine ağlayarak gitmişti! Neslim Güngen 'koğuşta hanımağa' oldu! Telefondan talimat vermeye çalıştı ama... Gizli görüşme hemen ortaya çıktı

MYNET-Lüks yaşantıları ile dikkat çeken fenomenlere yönelik başlatılan soruşturma hızla devam ediyor. Soruşturma kapsamında 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' diyen Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık olarak bir aydır tutuklu bulunan Neslim Güngen'in cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğini ise Gazeteci Emrullah Erdinç’in YouTube kanalında anlattı.

KOĞUŞTA "HANIMAĞA" OLDU

Erdinç'in açıklamalarına göre; Neslim Güngen 'Dilan Polat gibi olmayacağım' diyerek cezaevinde güçlü durmaya çalışıyor. Yemeleri beğendiğinde yiyen Güngen yemekleri beğenmediğinde ise karnını kantinden doyuruyor.

Neslim Güngen koğuşundaki 3 üniversite öğrencisine sahip çıkarak hesaplarına para yatırıyor. Bu durum duyulduğunda ise Güngen koğuşta "hanımağa" olarak adlandırılmaya başlıyor.

İnfaz koruma memurlarına da sorun çıkarmayan Güngen cezaevini adeta detoks kampı görüyor. Erdinç, Güngen'in cezaevi yönetiminden sadece telefon uyarısı aldığını açıkladı ve yaşananları şöyle anlattı;

'Neslim Güngen haftada bir olan telefonla görüşme hakkını ilk eşinden olan kızı Ecrin Aydın'dan yana kullanmak istedi. Cezaevi yönetimi bu talebe izin vererek sesli konferans odasına götürdü. Güngen kızıyla görüşmesini tamamladıktan sonra kızından telefonu evde bulunan üçüncü kişiye vermesini istedi ve o şahsa evdeki televizyonları satmasının talimatını verdi.

CEZAEVİ YÖNETİMİNDEN UYARI ALDI

Ancak Güngen telefon görüşmesinin dinlendiğinden habersizdi. Kural gereği cezaevinden yapılan her görüşme sadece belirtilen kişi ile yapılabiliyor. Görevli bir personel ise görüşmeyi dinliyor ve kayıt altına alıyor. Güngen başka biriyle görüşmeye başlayınca telefon görüşmesi sonlandırıldı ve Güngen'e uyarı verildi'