MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cezaevine ağlayarak gitmişti! Neslim Güngen 'koğuşta hanımağa' oldu! Telefondan talimat vermeye çalıştı ama... Gizli görüşme hemen ortaya çıktı

Cezaevine ağlayarak gitmişti! Neslim Güngen 'koğuşta hanımağa' oldu! Telefondan talimat vermeye çalıştı ama... Gizli görüşme hemen ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.08.2024 15:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından başlatılan fenomenler soruşturması Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in tutuklanmasıyla devam etti. "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" diyen Neslim Güngen yaklaşık bir aydır cezaevinde. Gazeteci Emrullah Erdinç’in YouTube kanalında Neslim Güngen'in cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğini anlattı. Gizli telefon görüşmesi detayı ise dikkat çekti.

MYNET-Lüks yaşantıları ile dikkat çeken fenomenlere yönelik başlatılan soruşturma hızla devam ediyor. Soruşturma kapsamında 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' diyen Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık olarak bir aydır tutuklu bulunan Neslim Güngen'in cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğini ise Gazeteci Emrullah Erdinç’in YouTube kanalında anlattı.

00

KOĞUŞTA "HANIMAĞA" OLDU

Erdinç'in açıklamalarına göre; Neslim Güngen 'Dilan Polat gibi olmayacağım' diyerek cezaevinde güçlü durmaya çalışıyor. Yemeleri beğendiğinde yiyen Güngen yemekleri beğenmediğinde ise karnını kantinden doyuruyor.

Neslim Güngen koğuşundaki 3 üniversite öğrencisine sahip çıkarak hesaplarına para yatırıyor. Bu durum duyulduğunda ise Güngen koğuşta "hanımağa" olarak adlandırılmaya başlıyor.

11

İnfaz koruma memurlarına da sorun çıkarmayan Güngen cezaevini adeta detoks kampı görüyor. Erdinç, Güngen'in cezaevi yönetiminden sadece telefon uyarısı aldığını açıkladı ve yaşananları şöyle anlattı;

'Neslim Güngen haftada bir olan telefonla görüşme hakkını ilk eşinden olan kızı Ecrin Aydın'dan yana kullanmak istedi. Cezaevi yönetimi bu talebe izin vererek sesli konferans odasına götürdü. Güngen kızıyla görüşmesini tamamladıktan sonra kızından telefonu evde bulunan üçüncü kişiye vermesini istedi ve o şahsa evdeki televizyonları satmasının talimatını verdi.

erdinç 1

CEZAEVİ YÖNETİMİNDEN UYARI ALDI

Ancak Güngen telefon görüşmesinin dinlendiğinden habersizdi. Kural gereği cezaevinden yapılan her görüşme sadece belirtilen kişi ile yapılabiliyor. Görevli bir personel ise görüşmeyi dinliyor ve kayıt altına alıyor. Güngen başka biriyle görüşmeye başlayınca telefon görüşmesi sonlandırıldı ve Güngen'e uyarı verildi'

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat Neslim Güngen
En Çok Okunan Haberler
MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Eğer evinizde bu detaylar var ise tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Eğer evinizde bu detaylar var ise tazminat alabilirsiniz

3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

3 yaşındaki kızını evde yalnız bıraktı! Geri döndüğünde bu manzarayı gördü

Memur maaşına ek 641 TL ikramiye!

Memur maaşına ek 641 TL ikramiye!

Arsaların metrekaresini 3,2 TL'den satıyorlar

Arsaların metrekaresini 3,2 TL'den satıyorlar

ABD'den gözdağı: İran, İsrail'e saldırırsa...

ABD'den gözdağı: İran, İsrail'e saldırırsa...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.