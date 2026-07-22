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Cezaevine kediyle uyuşturucu sokmuşlar!

Rusya'da bulunan bir cezaevinde uyuşturucu madde taşımak için kedi kullanıldığı ortaya çıktı. Kesinin tasmasının içine gizlenen uyuşturucu yetkililer tarafından yakalandı.

Cezaevine kediyle uyuşturucu sokmuşlar!

Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesindeki cezaevine uyuşturucu madde taşımak amacıyla kullanılan kedi, cezaevi görevlileri tarafından yakalandı.

Cezaevine kediyle uyuşturucu sokmuşlar! 1

TASMAYA SAKLAMIŞLAR

Yapılan açıklamaya göre, Nijniy Novgorod bölgesinde bulunan 17 numaralı cezaevi yetkilileri, kedinin üzerinde tespit edilen iki adet el yapımı kumaş tasma içerisinde yasaklı maddelerin yer aldığını belirledi. Yapılan inceleme sonucunda, tasmadaki maddelerin uyuşturucu olduğu doğrulandı.

Uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alınmasının ardından sağlık durumu kontrol edilen kedinin doğaya salındığı bildirildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Rusya kedi
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