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Çekiç ararken hazine buldu! Tarladan 15 bin parça altın ve gümüş çıktı

İngiltere'de bir çiftçi tarlaya çekicini düşürdü, ararken servetle burun buruna geldi. Roma dönemine ait en büyük altın ve gümüş koleksiyonlarından birini bulan çiftçi, 1,75 milyon sterlinlik ödülü keşfi yapan kişiyle beraber bölüştü.

Çekiç ararken hazine buldu! Tarladan 15 bin parça altın ve gümüş çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'nin Suffolk kentinde bir çiftçi, kaybettiği çekicini tarlada aradığı sırada metal dedektörü sayesinde Roma dönemine ait tarihin en büyük altın ve gümüş koleksiyonlarından birini buldu.

DEV HAZİNE ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'nin Suffolk bölgesinde yaşayan çiftçi Peter Whatling, tarlasında kaybettiği çekicini bulmak için arkadaşı Eric Lawes'ten yardım istedi. Metal dedektörüyle yapılan arama sırasında cihazın aynı noktada sürekli sinyal vermesi üzerine ikili toprağı kazmaya başladı.

15 BİNDEN FAZLA TARİHİ ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kısa süre sonra karşılarına, 15 binden fazla altın ve gümüş sikke ile değerli mücevherlerden oluşan dev bir Roma hazinesi çıktı. Büyük keşfin ardından buluntu vakit kaybedilmeden arkeoloji uzmanlarına bildirildi.

Arkeologların titiz incelemeleri sonucunda toprağın altından 14 bin 865 adet altın, gümüş ve bronz Roma sikkesi ile yaklaşık 200 adet değerli mutfak eşyası ve mücevher çıkarıldı.

Çekiç ararken hazine buldu! Tarladan 15 bin parça altın ve gümüş çıktı 1

1500 YIL BOYUNCA TOPRAĞIN ALTINDA KALDI

Uzmanlar, devasa hazinenin 5. yüzyılın başlarında özenle hazırlanmış ahşap bir kutu içinde toprağa gömüldüğünü değerlendiriyor.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Tarihçilere göre hazine, Roma yönetiminin Britanya'da zayıfladığı ve istila tehdidinin arttığı dönemde, serveti korumak amacıyla toprağa gömüldü. Hazinenin sahiplerinin kim olduğu ve neden geri dönmediği ise hâlâ bilinmiyor.

Kayıp bir çekici aranırken keşfedilen Hoxne Hazinesi, bugün Roma arkeolojisinin en önemli buluntularından biri olarak kabul ediliyor. Hazinenin tamamı British Museum koleksiyonuna alınırken, 1,75 milyon sterlinlik ödül arazi sahibi ile keşfi yapan kişi arasında paylaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi İngiltere hazine
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