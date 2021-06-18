Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan EURO 2020 B Grubu ilk maçında kalp problemi yaşayan ve tedavi altına alınan Christian Eriksen, hastaneden taburcu edildi.

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp sorunu nedeniyle bir anda yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'den iyi haber geldi. Danimarka Futbol Federasyonu, kalbine ameliyatla kalp pili takılan Eriksen’in taburcu edildiğini duyurdu. ICD cihazı (kardiyak defibrilatör) takılan Eriksen, milli takım kampını ziyaret edecek ve ardından evine gidip dinlenmeye başlayacak.

