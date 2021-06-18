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Christian Eriksen hastaneden taburcu edildi

18.06.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka Futbol Federasyonu, Christian Eriksen'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Christian Eriksen hastaneden taburcu edildi

Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan EURO 2020 B Grubu ilk maçında kalp problemi yaşayan ve tedavi altına alınan Christian Eriksen, hastaneden taburcu edildi.

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalp sorunu nedeniyle bir anda yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'den iyi haber geldi. Danimarka Futbol Federasyonu, kalbine ameliyatla kalp pili takılan Eriksen’in taburcu edildiğini duyurdu. ICD cihazı (kardiyak defibrilatör) takılan Eriksen, milli takım kampını ziyaret edecek ve ardından evine gidip dinlenmeye başlayacak.

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Danimarka Milli Futbol Takımı
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