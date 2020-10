Channing Tatum yapımcılığında Elon Musk’ın sıra dışı hayatı dizi oluyor: SpaceX

Büyük prodüksiyonlu yapımlara ekranda yer veren HBO kanalı, Uzay taşımacılığı ve araştırma şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk hakkında mini dizi yapmaya hazırlanıyor. SpaceX adı verilen dizinin yapımcılığını Hollywood'un ünlü aktörlerinden Channing Tatum üstleniyor.

DİZİ SPACEX VE FALCON 9'A ODALANACAK

Musk'ın SpaceX şirketini merkeze alacak olan dizi, altı bölümden oluşacak. Dizi, özel olarak finanse edilen uzay araştırma şirketine ve mayıs ayında Falcon 9 roketinin SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmasına odaklanacak.

KİTAPTAN UYARLANACAK

Variety'nin haberine göre 49 yaşındaki Musk projenin bir parçası değil. Dizi, Ashlee Vance’nin Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future adlı kitabını temel alacak.

Dizinin oyuncu kadrosu ve çekim tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yapımcı Channing Tatum'un dizide oyuncu olarak rol alıp almayacağı da belirsiz.

40 yaşındaki ünlü aktör Channing Tatum, dizinin tek yapımcısı değil. HBO Films'in önceki başkanı Len Amato, Tatum'un yapım şirketi Free Association'dan Reid Carolin ve Peter Kiernan ile Doug Jung ve yazar Ashlee Vance de projenin yapımcılığını üstleniyor.

Dough Jung aynı zamanda SpaceX dizisinin senaryosunu kaleme alıyor.