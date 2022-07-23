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Charles Leclerc kimdir? F1 Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu elde eden Charles Leclerc nereli ve kaç yaşında?

23.07.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Charles Leclerc, Formula 1'in 12. ayağı Fransa Grand Prix'inde pole pozisyonunu elde etti. İkinci Max Verstappen, üçüncü ise Sergio Perez oldu. Peki Charles Leclerc Kimdir? F1 Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu elde eden Charles Leclerc nereli ve kaç yaşında? İşte başarılı F1 Pilotunun hayatı ve biyografisi...

Charles Leclerc kimdir? F1 Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu elde eden Charles Leclerc nereli ve kaç yaşında?

Charles Leclerc Formula 1'de elde ettiği başarı sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar ünlü F1 pilotu ile ilgili bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Charles Leclerc kimdir? F1 Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu elde eden Charles Leclerc nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

CHARLES LECLERC KİMDİR?

Charles Leclerc ya da tam adıyla Charles Marc Hervé Perceval Leclerc 16 Ekim 1997'de Monte Carlo, Monako'da dünyaya geldi.

Charles Leclerc kariyerindeki ilk galibiyetini Belçika Grad Prix'te elde etti. Leclerc o zaman yalnızca 21 yaşındaydı.

Formula 1'in 12. ayağı Fransa Grand Prix'inde pole pozisyonunu Ferrari'den Charles Leclerc elde etti.

Charles Leclerc yaptığı açıklamada "Son turumdan çok memnunum. Carlos'a hava akımı için teşekkürler, harika bir takım çalışması." ifadelerini kullandı.

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