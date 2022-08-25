Charlie'nin Melekleri, serinin üçüncü filmidir. Film, Charlie'nin Melekleri (2000) ve Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz (2003) sinema filminin devamı niteliğindedir. Peki Charlie'nin Melekleri konusu nedir? Charlie'nin Melekleri oyuncuları kimler İşte merak edilenler...

CHARLIE'NIN MELEKLERİ KONUSU

Genç bir mühendis, iletişim alanında tehlikeli olabilecek bir teknolojiyi ortaya çıkarır. Bunun üzerine Charlie’nin üç genç meleği harekete geçer ve tüm dünyayı yaklaşan büyük tehlikeden korumak için hayatlarını riske atar.

CHARLIE'NIN MELEKLERi OYUNCULARI

Kristen Stewart/ Sabina Wilson.

Naomi Scott/ Elena Houghlin.

Ella Balinska/ Jane Kano.

Elizabeth Banks/ Rebekah Bosley.

Djimon Hounsou/ Edgar Bosley

Patrick Stewart/ John Bosley.

Sam Claflin/ Alexander Brock.

Noah Centineo/ Langston.

