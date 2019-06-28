Charlie’s Angels filminden ilk fragman geldi

Elizabeth Banks’in hem yönettiği hem başrollerden birini oynadığı Charlie’s Angels’ın yeni versiyonunun ilk fragmanı yayınlandı. Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska’nın melekleri canlandırdığı filmde onlara Patrick Stewart, Djimon Hounsou, Noah Centineo, Sam Claflin ve Jonathan Tucker gibi isimler eşlik ediyor. Uzun süredir merakla beklenen fragmanda meleklerin nasıl tanışıp bir araya geldiklerini ve organizasyona dahil olduklarını izliyoruz.

Çekimleri için kısa bir dünya turu atan oyuncarın yolu İstanbul’a da düşmüştü. Yeni Charlie's Angels filminde Bosley aracılığıyla melekler bir araya gelecek ve gizemli adam Charles Townsend için çalışacak. Dünyanın en zeki, cesur ve en iyi eğitimli kadınları dünyaya karşı ayrı ayrı mücadele veriyordur. Şimdi ise zorlu görevler için bu kadınlar bir araya gelecek ve Bosley'nin liderliğiyle verilen en zor görevleri yerine getireceklerdir.

Charlie's Angels, 21 Kasım 2019 tarihinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.