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Chelsae, Milan'a acımadı! İngiltere'de oynanan maçta adeta sahadan sildiler...

05.10.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubunda son sırada yer alan İngiliz devi Chelsea, 4 puanı bulunan İtalyan temsilcisi Milan'ı ağırladı. Maçın başından sonuna kadar büyük bir baskı kuran Chelsea, rakibini 3-0 mağlup ederek adeta sahadan sildi.

Chelsae, Milan'a acımadı! İngiltere'de oynanan maçta adeta sahadan sildiler...

Şampiyonlar Ligi'nde E grubunda iki güçlü takım birbirine rakip oldu. 1 puanla grubun son sırasında yer alan Chelsea, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puanı bulunan Milan'ı konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 3-0 kazandı.

HIRSLARINI MILAN'DAN ÇIKARTTILAR

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Milan'ı adeta sahadan silen İngiliz devi, sahadan çok rahat bir şekilde 3 puanla ayrıldı. Bu skorla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde grubunda 2. sıraya yükselen Chelsea, ilerleyen haftalar için taraftarına umut depoladı. Chelsea'nin gollerini Wesley Fofana, Pierre Aubameyang ve Reece James kaydetti.


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