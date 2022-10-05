Chelsae, Milan'a acımadı! İngiltere'de oynanan maçta adeta sahadan sildiler...

Şampiyonlar Ligi'nde E grubunda iki güçlü takım birbirine rakip oldu. 1 puanla grubun son sırasında yer alan Chelsea, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puanı bulunan Milan'ı konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Chelsea 3-0 kazandı.

HIRSLARINI MILAN'DAN ÇIKARTTILAR

Milan'ı adeta sahadan silen İngiliz devi, sahadan çok rahat bir şekilde 3 puanla ayrıldı. Bu skorla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde grubunda 2. sıraya yükselen Chelsea, ilerleyen haftalar için taraftarına umut depoladı. Chelsea'nin gollerini Wesley Fofana, Pierre Aubameyang ve Reece James kaydetti.



