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Community Shield kupası Manchester City'nin

İNGİLTERE HABERLERİ  | 05.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

Premier Lig şampiyonu Manchester City, FA Cup şampiyonu Chelsea'yi Agüero'nun golleriyle 2-0 yenerek Community Shield'in sahibi oldu.

Community Shield kupası Manchester City'nin

Premier Lig şampiyonu Manchester City ile FA Cup şampiyonu Chelsea, sezonun ilk kupası olan Community Shield'i kazanmak için Webmley'de kozlarını paylaştı.

Manchester City, Chelsea'yi 2-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Mücadelenin gollerini 13 ve 58. dakikalarda Sergio Agüero kaydetti.

Agüero, City forması ile 200. kez gol sevinci yaşadı! Agüero, City forması ile 200. kez gol sevinci yaşadı.

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Community Shield Kupası chelsea manchester city

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