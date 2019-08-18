Chelsea 1 - 1 Leicester City (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Leicester City 1-1 berabere kaldı.
Ligin ikinci hafta mücadelesinde, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Stamford Bridge'de Chelsea'nin konuğu oldu.
Maça hızlı başlayan Londra ekibi, 7. dakikada genç oyuncusu Mason Mount ile 1-0 öne geçti. Leicester City'de Wilfred Ndidi 67. dakikada attığı golle skora eşitlik getirdi ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 90 dakika forma giydi.
Öte yandan, Leicester City Kulübünün Twitter hesabından yaptığı "Maçın oyuncusu" anketinde, Wilfred Ndidi ve James Maddison ile birlikte Çağlar Söyüncü de seçenekler arasında yer aldı.
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