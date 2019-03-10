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Chelsea 1 - 1 Wolverhampton

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.03.2019 19:26 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde Chelsea sahasında Wolverhampton ile 1-1 berabere kaldı. Chelsea'ye 1 puanı 90+1'de Hazard getirdi.

Chelsea 1 - 1 Wolverhampton

Premier Lig'de ilk 4 mücadelesi veren Chelsea, rakipleri Arsenal ile Manchester United'ın maçının olduğu hafta sahasında Wolverhamopton karşısında puanı uzatmada kurtardı.

Karşılaşmanın başından itibaren topa sahip olan Chelsea, pozisyon üretmekte oldukça zorlandı ve aradığı golü bulamadı. Bu sezonun flaş takımlarından Wolves, 56. dakikadaki ilk önemli atağında golcüsü Raul Jimenez ile öne geçti. Golden sonra Maviler baskıyı artırdı ve 90+1'de Hazard sahneye çıktı ve nefis bir golle skora dengeyi getirdi.

Chelsea bu golle yenilmedi ama çok önemli 2 puan bıraktı ve haftayı 57 puanla 6. sırada tamamladı. Wolves ise 44 puanda.

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chelsea Wolverhampton

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