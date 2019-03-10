Chelsea 1 - 1 Wolverhampton

Premier Lig'de ilk 4 mücadelesi veren Chelsea, rakipleri Arsenal ile Manchester United'ın maçının olduğu hafta sahasında Wolverhamopton karşısında puanı uzatmada kurtardı.
Karşılaşmanın başından itibaren topa sahip olan Chelsea, pozisyon üretmekte oldukça zorlandı ve aradığı golü bulamadı. Bu sezonun flaş takımlarından Wolves, 56. dakikadaki ilk önemli atağında golcüsü Raul Jimenez ile öne geçti. Golden sonra Maviler baskıyı artırdı ve 90+1'de Hazard sahneye çıktı ve nefis bir golle skora dengeyi getirdi.
Chelsea bu golle yenilmedi ama çok önemli 2 puan bıraktı ve haftayı 57 puanla 6. sırada tamamladı. Wolves ise 44 puanda.
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