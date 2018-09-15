Chelsea 4 - 1 Cardiff City (İngiltere Premier Lig)

Chelsea, Premier Lig'in 5. haftasında Cardiff City'yi ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Cardiff oldu. Sol Bamba, Morrison'un asistinde 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Chelsea bu gole 37. dakikada yanıt verdi: Olivier Giroud'nun asistinde topla buluşan Eden Hazard, Chelsea adına beraberlik golünü kaydeden isim oldu.
Hazard, 44. dakikada yeniden sahne aldı. İlk golün asistini yapan Giroud'nun pasında topu ağlarla buluşturan Belçikalı yıldız, takımını 2-1 geçirdi.
İlk yarıda başka gol olmadı.
Deplasman ekibinin umutlarını tüketen gol, 81. dakikada günün yıldızı Hazard'dan geldi. 27 yaşındaki futbolcu, penaltıdan kaydettiği golle hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e taşıdı.
Bu golden 3 dakika sonra Willian, Etheridge'nin koruduğu kaleye golünü bıraktı ve maçın skorunu belirledi.
Chelsea, Premier Lig'in 5. haftasında Cardiff'i 4-1 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti!
Londra ekibi, Premier Lig'in 6. haftasında West Ham'a konuk olacak.
Fenerbahçe Spor Kulübü Denizli Şubesi Yönetim Kurulu istifa etti
Talisca yine sahnede
Karius, İngiltere'ye dönmeyebilir
Tahkim Kurulu Hasan Şaş'ın 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu!
Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda Berke Özer, Ozan Tufan, Kameni ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı!
Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ancak Almanya'dan ayrılmak istemedi
Galatasaray Bayern Münih'ten Sandro Wagner'in peşine düştü!
Chievo'ya 3 puan silme ve 200 bin euro para cezası verildi!
Burak Yılmaz yeniden Çin yolcusu
Lincoln, Red Bull Leipzig'in gözlemcisi oldu!
Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi
Burak Yılmaz'dan şoke eden sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum