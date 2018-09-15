SPOR

Chelsea 4 - 1 Cardiff City (İngiltere Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.09.2018 19:31 | Son Güncelleme

Sahasında Cardiff City'yi ağırlayan Chelsea, 16. dakikada Sol Bamba'nın golüyle geriye düştüğü mücadelede Galler temsilcisini 4-1 yendi. Londra ekibine farkı getiren golleri 37, 44 ve 80. dakikalarda Belçikalı Eden Hazard, 83. dakikada Willian kaydetti.

Chelsea 4 - 1 Cardiff City (İngiltere Premier Lig)

Chelsea, Premier Lig'in 5. haftasında Cardiff City'yi ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Cardiff oldu. Sol Bamba, Morrison'un asistinde 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Chelsea bu gole 37. dakikada yanıt verdi: Olivier Giroud'nun asistinde topla buluşan Eden Hazard, Chelsea adına beraberlik golünü kaydeden isim oldu.

Hazard, 44. dakikada yeniden sahne aldı. İlk golün asistini yapan Giroud'nun pasında topu ağlarla buluşturan Belçikalı yıldız, takımını 2-1 geçirdi.

İlk yarıda başka gol olmadı.

Deplasman ekibinin umutlarını tüketen gol, 81. dakikada günün yıldızı Hazard'dan geldi. 27 yaşındaki futbolcu, penaltıdan kaydettiği golle hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e taşıdı.

Bu golden 3 dakika sonra Willian, Etheridge'nin koruduğu kaleye golünü bıraktı ve maçın skorunu belirledi.

Chelsea, Premier Lig'in 5. haftasında Cardiff'i 4-1 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti!

Londra ekibi, Premier Lig'in 6. haftasında West Ham'a konuk olacak.

PARTNERMankenler gölgede kaldıMankenler gölgede kaldı
Newcastle United 0 - 2 Arsenal (Premier Lig)Newcastle United 0 - 2 Arsenal (Premier Lig)
Tottenham 1 - 2 Liverpool (Maç özeti)Tottenham 1 - 2 Liverpool (Maç özeti)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chelsea cardiff city eden hazard Premier Lig

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Milli takımda seks skandalı!

Milli takımda seks skandalı!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo'nun Al Nasr takımına transfer olduğu iddia edildi

Real Madrid çıldırdı! Tam 370 milyon Euro...

Real Madrid çıldırdı! Tam 370 milyon Euro...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Premier Lig | Manchester City 3 - 0 Fulham (Maç özeti)

Premier Lig | Manchester City 3 - 0 Fulham (Maç özeti)

Chelsea 4 - 1 Cardiff City (İngiltere Premier Lig)

Chelsea 4 - 1 Cardiff City (İngiltere Premier Lig)

Newcastle United 0 - 2 Arsenal (Premier Lig)

Newcastle United 0 - 2 Arsenal (Premier Lig)

Tottenham 1 - 2 Liverpool (Maç özeti)

Tottenham 1 - 2 Liverpool (Maç özeti)

Yeni transfer 3 ay yok!

Yeni transfer 3 ay yok!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.