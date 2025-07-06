Chelsea altyapısından çıkan yıldız oyuncu Jamie Bynoe-Gittens'a 60 milyon euro verdi! Borussia Dortmund'dan ayrılan oyuncu formayı giydi...

Chelsea yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında hücum bölgesini Jamie Bynoe-Gittens'in transferi ile güçlendirdi. Altyapısından çıkan yıldız oyuncu için 54 milyon euroluk bonservis bedeli ödeneceği öğrenilen Chelsea’nin yapılan anlaşmaya göre 5 milyon euroluk bonus maddesi olduğu bildirildi.

‘‘HARİKA BİR DUYGU’’

Genç oyuncu yapılan anlaşma sonrası yaptığı açıklamada "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Chelsea gibi büyük bir kulübe katılmak harika bir duygu. Takımdaki herkesten bir şeyler öğrenmek ve elimden gelenin en iyisini burada vermek için sabırsızlanıyorum. Harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON BÜYÜK KATKI VERDİ

Londra kulübüyle 2032 yılına kadar sözleşme imzalayan genç oyuncu Jamie Bynoe-Gittens, geride kalan sezonda Borussia Dortmund'da 49 maça çıktı. Jamie Bynoe-Gittens bu müsabakalarda 12 gol ile 5 asist üretti.