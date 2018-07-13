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Chelsea, Antonio Conte'yi kovdu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.07.2018 12:47 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Chelsea, Antonio Conte'yi kovdu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim, 2016 yazından beri takımı çalıştıran ve bir sezon daha sözleşmesi bulunan 48 yaşındaki Conte ile çalışmama kararı aldı.

Conte

2016-17 sezonunda Conte yönetiminde Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandığı geçen sezon ise ligi 5. bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamamıştı.

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Antonio Conte chelsea

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