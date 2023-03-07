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Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

07.03.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında karşı karşıya gelecek. 40.341 seyirci kapasiteli Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı merak konusu oldu. Sporseverler internette Chelsea - Borussia Dortmund maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

Chelsea ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maç için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen Chelsea - Borussia Dortmund maçına dair detaylar merak konusu oldu. Chelsea - Borussia Dortmund maçının saati ve yayıncı kanalına haberimizden ulaşabilirsiniz.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Borussia Dortmund maçı 7 Mart 2023 Çarşamba saat 23.00'te başlayacak.

Maç, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea - Borussia Dortmund maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇINDA 11'LER

Chelsea: Kepa, James, T. Silva, Koulibaly, Cucurella, E. Fernandez, Gallagher, Mount, Felix, Mudryk, Havertz

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro, Can, Reyna, Bellingham, Reus, Brandt, Haller

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