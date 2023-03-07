Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Chelsea - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

Chelsea ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maç için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen Chelsea - Borussia Dortmund maçına dair detaylar merak konusu oldu. Chelsea - Borussia Dortmund maçının saati ve yayıncı kanalına haberimizden ulaşabilirsiniz.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea - Borussia Dortmund maçı 7 Mart 2023 Çarşamba saat 23.00'te başlayacak.

Maç, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea - Borussia Dortmund maçı Exxen'de canlı olarak ekrana gelecek.

CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇINDA 11'LER

Chelsea: Kepa, James, T. Silva, Koulibaly, Cucurella, E. Fernandez, Gallagher, Mount, Felix, Mudryk, Havertz

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro, Can, Reyna, Bellingham, Reus, Brandt, Haller



